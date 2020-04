Send til din ven. X Artiklen: Tandlægerne kan hjælpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tandlægerne kan hjælpe

Roskilde Avis Læserbreve - 04. april 2020 kl. 14:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

WHO siger at Danmark skal gå i gang med en endnu mere omfattende test for Corona VIrus, uden at det skal lyde som politisk mudderkastning, så er det bestemt ikke et øjeblik at regeringen tager affære og får sat i gang.

Desværre hænger vi fast i vores sædvanlige faggrænser og aftaler om hvem der må hvad, hvorfor og hvordan, krisen er et kærkomment øjeblik til at ændre på det.

Det anslåes at vores tandlæger vil være i stand til at teste 100.000 personer om ugen, de vil endda selv kunne stille udstyr til rådighed og med deres nedlukning for alt andet en akut behandling, har de bestemt tid til at gøre nytte.

Men - de må ikke! Hvorfor? fordi de ikke må prikke patienter i fingeren for at tage en blodprøve, aftalen er at de kun må arbejde med slimhinder i munden! !

Man kan næsten ikke tro at det er rigtigt men det er det. Et lille prik som ikke er i nærheden af at stikke sig på en torn, eller skære sig i fingeren, må de ikke udføre.

Jeg må på det kraftigste opfordre Sundhedsministeren til, i det mindste, at ændre denne regel for en tid, så vi kan få sat gang i screening for Corona Virus - det er altafgørende for at tage den lille satan ved hornene.

Knud Damgaard

Liberal Alliance Roskilde