Tak for 12 år i samme SFO

Roskilde Avis Læserbreve - 24. april 2018 kl. 12:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: I 12 år i træk er vi gået ud og ind af døren i sfoen "Snarren" på Absalon skole. Vores tre børn er født med fire års mellemrum og det betyder, at vi to gange har oplevet, at når den ene gik ud af Snarren, begyndte den næste. Til maj forlader vores tredje barn sfoen.

Vi vil gerne udtrykke vores store glæde over denne tid og vores tak til personalet i sfoen.

Vi var fra den første tid meget imponerede af personalets indsats, som vi synes har været professionel i ordets bedste forstand. Det har virket, som om de altid havde overskud og energi til børnene. Vores lange erfaring betyder, at vi ved, at vi ikke blot tilfældigvis er stødt ind i et par gode pædagoger. Vi har lært alle pædagogerne godt at kende. Samtlige har gjort en stor indsats for at skabe sammenhold og kammeratskab i børnenes klasser.

I løbet af de 12 år er sfoens hverdag blevet forandret. Først af den tidlige sfo-snart, hvor personalet skulle til at have fuldtids "majbørn" i maj og juni. Senere kom den endnu større ændring ved skolereformen, som forkortede den daglige tid i sfoen betydelig. Det havde været meget naturligt, hvis de store omstruktureringer for en tid var gået ud over det pædagogiske arbejde med børnene. Det er afdelingsleder Birgitte Kjeldstrup og det øvrige personales fortjeneste, at det dette ikke skete. Den gode kultur i sfoen ses ikke mindst af, at langt de fleste nuværende pædagoger har været der i hele vores tid.

I Snarren er vores børn blevet mødt af en fornem kombination af høj pædagogisk faglighed og personligt engagement og vi med en aldrig svigtende venlighed.

Vi siger tak og ønsker Snarren god vind fremover.

De venligste hilsener fra

Jes Fabricius Møller og Maria Harms

Dronning Margrethesvej 23,