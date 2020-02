Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Skandalen med det uafsluttede svømmebad! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skandalen med det uafsluttede svømmebad!

Roskilde Avis Læserbreve - 18. februar 2020 kl. 00:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er en af de mange skuffede borgere, som med megen stor længsel savner vort gamle Roskilde Bad, som jeg trofast har passet, indtil for ca. 2 år siden.

Det var så skønt for den ømme ryg og kroppen i det hele taget med alle de ca. 12-15 gange svømning frem og tilbage à 25 meters længde!

Savner det rigtig meget og kan desværre se frem at vente et år mere og måske endnu længere, før jeg kan gennemgå mit ritual med start af infrarøde stråler i den lille kabine, mine svømmeture både i det dybe og derefter i varmvandet, sauna og slutte af under iskold bruser.

Man havde det bare godt i kroppen bagefter og følte sig som et nyt menneske og havde gjort en god gerning for een selv!

Jeg var også selv af den holdning helt fra starten, som Karsten Lorentzen (DF), at den nye langdistance svømmehal for elitesvømmere skulle placeres i Trekroner og ikke i tilknytning til den eksisterende og helt mal-/fejlplaceret af bl.a. socialdemokratiet under vor tidl. borgmester Joy Mogensen.

Mange af os borgere savner vor gamle svømmehal og ser nu et rent byggekaos på tomten og føler her med de omkringboende samt gruer for slutprisen af det endelige færdige projekt om nogle år, hvis vi lever så længe.

Hanne M. Paulsen

medlem af

DF's lokalforening i Roskilde

Terrasserne 8

Himmelev.