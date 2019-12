Send til din ven. X Artiklen: Seneste nyt om svømmehallen forstærker behov for undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seneste nyt om svømmehallen forstærker behov for undersøgelse

Roskilde Avis Læserbreve - 27. december 2019 kl. 09:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efterhånden er det vel begrænset, hvor mange der overhovedet kan huske, hvordan sagen med svømmehallen egentlig begyndte. Det er mange år siden.

Da jeg selv kom i byrådet for snart seks år siden, arbejdede vi med projektet, og den endelige vedtagelse af byggeriet blev truffet med det snævrest mulige flertal på 16 mod 15 i marts 2017. Venstre, DF og Enhedslisten var imod. Man regnede dengang med, at den nye svømmehal med 50 meter-bassin skulle åbne i begyndelsen af 2019. Resten er historie - og siden er svømmehallen blevet udskudt gang på gang.

I første omgang til omkring "sommeren 2019". Nu lyder prognosen vel snarere på en gang i slutningen af 2020. Men ikke en gang formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen tør længere komme med spådomme. Byggeriet har fra begyndelsen været behæftet med fejl og præget af kaos - ikke mindst på grund af, at kommunen selv står for styringen. Merudgiften i forhold til de oprindelige 148 millioner kroner bliver betragteligt - foreløbig et tocifret millionbeløb, og ingen tør sætte et endeligt beløb på. Men i tid, hvor priserne på byggeri er skruet i vejret, kræver det vel ikke den store fantasi at forestille sig en ekstraregning i omegnen af mellem 30 og 40 millioner kroner.

I dag er den store kran ganske vist taget ned, men byggepladsen ligner noget, der er beregnet for evigheden og giver i mindre målestok visse mindelser om skandalebyggeriet af Berlins nye lufthavn, der skulle have stået færdig i 2012. Det ville være helt oplagt at fortsætte de politiske drillerier og sige nok så mange gange, at "vi havde ret", for det havde vi i Dansk Folkeparti: Vi ønskede en ny og langt billigere svømmehal på en alternativ placering i Trekroner. En sådan svømmehallen ville borgerne have kunnet nyde godt af allerede i dag, samtidig med at den eksisterende svømmehal var blevet opgraderet med wellnessfaciliteter.

Men tiden er ikke inde til politiske drillerier om en så alvorlig sag, der ikke alene er en økonomisk belastning for kommunens skatteydere, men også er til stærk gene for borgere og foreninger, der bruger svømmehallen. I stedet vil vi i Dansk Folkeparti gentage vores krav om en tilbudsgående undersøgelse af hele forløbet omkring svømmehallen, når den engang står færdig. Vi skal have hver en sten vendt og sikre os, at hverken vi selv eller andre kommuner begår tilsvarende fejl i fremtiden.

Karsten Lorentzen (DF)

medlem af

Kultur- og Idrætsudvalget.