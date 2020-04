Så skete det igen - Roskilde blev kørt ud på et sidespor

I den sammenhæng undrer det mig, at vores borgmester tilsyneladende slet ikke har opdaget, at Roskildes direkte intercity forbindelse til Århus efter den nye Ringstedbanes ikrafttræden, er blevet reduceret til udelukkende forbindelser med togskift i Ringsted eller Odense. Det er særdeles uheldigt for ældre og gangbesværede, for hvem en togtur til Jylland er blevet voldsomt besværlig med togskift. Tidligere var den ene af de to intercity forbindelser i timen uden togskift, men denne blev med et snuptag ofret på Ringstedbanens alter uden hensyn til de togrejsende mellem Roskilde og Århus. Hvorfor kunne vi ikke beholde den ene direkte forbindelse?