Socialdemokratiets gruppeformand Henning Sørensen

S-chef: Jeg er blevet fordrejet

Roskilde Avis Læserbreve - 19. september 2019

DEBAT: I Roskilde Avis artikel om sidste byrådsmøde fordrejer journalisten bevidst hvad jeg sagde på mødet. Hvis der ikke er en historie, må man åbenbart selv konstruere den uden at jeg kan andet end gisne om journalistens hensigt.

Jeg vil derfor give læserne selv mulighed for at bedømme om der er belæg for overskriften: "S har nok i sig selv".

Jeg sagde, at vi bliver beskyldt for at tromle alle beslutninger igennem, men at det beror på en misforståelse.

"Måske er det opfattelsen, at hele den socialdemokratiske gruppe automatiske mener det samme og derfor ikke tager hensyn til andre synspunkter. Jeg kan som gruppeformand afsløre, at det på ingen måde er tilfældet, at de 16 gruppemedlemmer altid mener det samme.

Vi bruger ganske mange ressourcer og tid på at tale os frem til et fælles standpunkt. Når vi først er nået dertil og nogle måske føler, at de har måttet give sig ekstra meget, så er det ikke nemt på det grundlag at forhandle videre med 6 andre partier, som hver især mener, at de også har krav på en masse ændringer.

Forestil jer, at I 15 andre i byrådet skulle blive enige om et fælles udspil til budgettet. Hvis det helt teoretisk skulle lykkes, hvor let ville det så være at acceptere yderligere kompromisser uanset det kun var for at forhandle med ét andet parti.

Selv hvis det kun var V, C og DF, der skulle blive enige om et budgetudspil. Hvor svært ville det så ikke være at skulle give yderligere køb på standpunkterne.

Men det er jo det vi alle skal og jeg beder blot om at have lidt forståelse for, at vi 16 socialdemokrater hver for sig tæller lige så meget som hver af de 15 øvrige i byrådet."

Jeg sluttede af med min pointe, nemlig at "grundlaget for gode og konstruktive budgetforhandlinger er, at vi hver især respekterer hinanden og jeg håber, at det øvrige byråd er enige i, at vi alle 31 er lovligt valgte og derfor hver for sig tæller en fuldgyldig stemme i byrådet."

Lad mig endeligt minde om, at indtil videre har vi kun stemt én sag igennem byrådet med 16-15. Som det fremgår af artiklen var der på samme byrådsmøde en sag, hvor vi netop undlod at benytte flertallet til at stemme sagen igennem for at vi i budgetforligs-gruppen kunne tage en ekstra runde om udskydelser af opgaver til 2020. En påstand bliver ikke rigtig blot fordi den bliver gentaget. Det gælder også for påstanden om at S hele tiden benytter sit absolutte flertal. Det er ikke rigtigt, men vi får færre og færre grunde til ikke at gøre brug af det flertal, som vælgerne har givet os.

For vi har selvsagt også en opgave i at repræsentere de vælgere, når det skal træffes beslutninger, uanset hvor meget lokalpressen fordrejer virkeligheden.

Henning Sørensen

Gruppeformand for Socialdemokraterne i Roskilde byråd