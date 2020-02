Send til din ven. X Artiklen: Roskilde kommune skal være vildere! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde kommune skal være vildere!

Roskilde Avis Læserbreve - 13. februar 2020 kl. 00:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Naturmæssigt er Roskilde i den kedelige ende, hvis man kigger andre steder hen end fjorden. Den gode landbrugsjord brydes kun få steder af natur i form af skov, krat, moser eller andet. En opgørelse for at par år siden fra to universiteter samt Danmarks Naturfredningsforening placerede Roskilde kommune som nr. 82 ud af de i alt 98 kommuner i en opgørelse af "naturkapital".

En anden kedelig nyhed om naturen kom forleden, hvor Århus Universitet offentliggjorde en ny oversigten over truede plante- og dyrearter i Danmark. Oversigten, kaldet "Rødlisten", viste, at der er flere arter end for 10 år siden, der er udryddet eller truet af udryddelse.

Her er der ikke nogen opgørelse på kommuner, men med den aktuelle tilstand er det næppe hos os i Roskilde, at truede arter vil kunne finde beskyttelse og kan klare det pres, som vi på mange måder udsætter naturen for.

Men Byrådet har med den rette planlægning muligheder for at gøre vores kommune lidt "vildere", målt på natur. I den sammenhæng er det glædeligt, at det aktuelle forslag til ny kommuneplan opererer med, at skovarealet i kommunen skal forøges kraftigt over de næste (mange) år. Det giver god mening da kun 5 pct. af kommunens areal som er dækket af skov - mod 13 pct. på landsplan.

Det er ikke hverken nemt eller billigt at ændre tilstanden, men landspolitisk arbejdes der i øjeblikket ud fra at en del af landbrugsjorden - de såkaldte CO2-tunge lavbundsjorde - skal tages ud af normal drift og helt eller delvist kan blive til ny natur. Det kan give medvind til de ønsker, der er i kommuneplanen og der er ligeledes masser af grusgrave på egnen som før eller siden skal have en anden tilstand. Mulighederne for at gøre byernes grønne områder lidt vildere rent naturmæssigt bør også medtænkes.

Så der må skrides til handling. Som situationen er, vil det være unaturligt at lade være!

Ole Olsen

medlem af bestyrelsen SF-Roskilde

Munkesøvej 21B

Roskilde.