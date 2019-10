Roskilde, hvor skal vi hen?

Men nej, det er ikke besparelserne, du er modstande af. Hovedproblemet, der åbenbart kan udslette Roskilde, er, at erhvervslivet ikke længere selv kan finde deres del af pengene til julebelysningen. Kæmpe problem. Du plæderer for at kommunen eller rettere sagt vi borgere i centrum bør betale de godt 600.000 kr. julebelysningen koster. Avisen argumenterer for sagen ved at fylder en halv side med udtalelser fra "Vrede læsere", der ikke vil have "aflyst julen". Come on! De vil bare have hygge og juleboder - selvom de tilsyneladende ikke køber noget, da avisen også fortæller, at boderne er en klar underskudsforretning for butikkerne.