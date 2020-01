Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Kommune har brug for en ambitiøs sundhedspolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Kommune har brug for en ambitiøs sundhedspolitik

Roskilde Avis Læserbreve - 17. januar 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune skal i løbet af 2020 revidere den sundhedspolitik, som byrådet vedtog i 2015. Det er en vigtig mulighed for at sætte en ny retning og gøre en reel forskel for borgerne i Roskilde. Den nuværende sundhedspolitik har et markant fokus på sundhedsfremme, bl.a. gennem reduktion af andelen af overvægtige børn. Selvom sundhedsfremme er et vigtigt emne og en klassisk kommunal sundhedsopgave, så skal Roskilde Kommune efter min mening turde føre en bredere og mere ambitiøs sundhedspolitik. Ikke mindst set i lyset af den gradvise afvikling af Roskilde Sygehus, som Region Sjælland gennemfører frem mod 2024. Jeg mener, at kommunens nye sundhedspolitik bør have tre politiske mål.

For det første skal der være et sømløst samspil mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland. Det er ikke ok at den ældre medicinske patient er udskrevet fra sygehuset, uden at det er koordineret med hjemmesygeplejen. Det er heller ikke i orden at et menneske med psykiske lidelser henvises fra den ene instans til den anden og falder ned mellem systemerne. Den enkelte borger skal møde et sammenhængende sundhedsvæsen fra diagnose over behandling til genoptræning og kontrol. Det skal heller ikke være patientens ansvar at bære sin historie rundt i sundhedsvæsenet, tværtimod skal der være bedre udveksling af relevante helbredsoplysninger. Roskilde Kommune kan naturligvis ikke løse hele denne situation selv. Men vi kan have som politisk mål at kommunen bliver langt bedre til at samarbejde med sygehuse og almen praksis.

For det andet skal kommunen være langt mere offensiv i indsatsen for at sikre lægedækning til alle borgere i Roskilde Kommune. I 2017 fik Roskilde Kommune endelig tildelt to nye 'ydernumre', dvs. lægepraksisser, i Trekroner og Viby. Det var hårdt tiltrængt, men det er langt fra nok. Ved seneste kapacitetsmåling i efteråret 2018 mente Region Sjælland ganske vist ikke, at der er for lidt kapacitet i Roskilde Kommune - men det er vist en konklusion, som de færreste roskildensere kan forstå. Der er lang ventetid til at komme til ens praktiserende læge, og situationen er særlig grel i Roskilde Vest og Svogerslev. Lige nu er Roskilde Kommunes tilgang at man da gerne vil bakke op, hvis en praktiserende læge, der gerne vil starte op i Roskilde Vest, tilfældigvis skulle komme dumpende ned i favnen på dem. Det er ikke godt nok. Tværtimod skal der gøres en langt mere ihærdig lobbyindsats for at få Region Sjælland og det Kommunale Lægelige Udvalg til at forstå vores lægedækningsproblemer i Roskilde Kommune. Og der skal arbejdes for at rekruttere flere almenpraktiserende læger til kommunen.

For det tredje skal kommunen kæmpe for holdbare sundhedstilbud til Roskildes borgere som erstatning for den forringede hospitalsbetjening, som afviklingen af Roskilde Sygehus medfører. Det er ikke mindst aktuelt i forbindelse med de aktuelle diskussioner om den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Roskilde Sygehus. Kommunen har ganske vist en såkaldt sygehusstrategi, men det er som om at der ikke rigtig sker noget - og at det politiske flertal i kommunen er mere interesseret i at anskaffe sig nye bygninger, end man er af at sørge for gode sundhedstilbud til kommunens borgere. Roskilde Kommune skal derfor som en del af sin sundhedspolitik arbejde målrettet efter at få så mange funktioner og specialer på Roskilde Sygehus. Det skal være som erklæret mål, at Roskilde Sygehus i 2024 har et stort antal medicinske og kirurgiske specialer samt udbygget samarbejdet med kommunen.

Roskilde Kommune kan fra politisk side gøre meget mere for at sikre borgernes fremtidige sundhedstilbud. Den nye sundhedspolitik er en mulighed for at tage et første skridt.

Kåre Ghisler Fuglsbjerg

medlem af Venstre

Sygehusvej 18 st.th.

Roskilde.