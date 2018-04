Roskilde Kommune bør ikke deltage i KLs lockout

I 2008 stemte socialdemokratiet nej, da KL skulle tage stilling til, om de ville bruge lockoutvåbenet i en konflikt, hvor medarbejderne havde varslet strejke. De argumenterede med, at der ikke var grund til at optrappe konflikten, og at en lockout netop ikke ville løse en konflikt. Nu har et flertal - deriblandt socialdemokratiet - i KL som bekendt stemt for at bruge lockoutvåbenet. Desværre! Jeg opfordrer på det kraftigste til, at vores lokale politikere, der har mulighed for at påvirke dette flertal, nu bruger denne mulighed! Brug jeres indflydelse til at få KL til at komme medarbejderne i møde i forligsinstitutionen, så det lykkes at lande en fair aftale, som løfter medarbejdernes arbejdsvilkår.