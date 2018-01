Ole Rasmussen, formand for Roskilde Ældre Motion. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Ældre Motion med fuld fart fremad

Roskilde Avis Læserbreve - 12. januar 2018 kl. 00:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Medlemmerne strømmer fortsat i stort omfang til Roskilde Ældre Motion, og medlemstilgangen i 2017 var historisk høj med i alt 312 nye aktive og glade ældre. Medlemtallet er ved årsskiftet således 2.662.

Årsagerne hertil er de kendte. Der bliver flere og flere ældre, og denne aldersgruppe bliver mere og mere bevidste om betydningen af motionen, der medvirker til en øget livskvalitet. Når dette samtidig kombineres med et godt socialt samvær, ja så kommer der ekstra point på den positive konto.

Disse årsager er sammen med de gode faciliteter og muligheder som RÆM tilbyder samt et unikt samarbejde med Roskilde Kommune, et stærk basis for at foreningen stadig udvikler sig.

Som bekendt rundede RÆM i september medlem nr. 2.500 og prognoserne for 2020 var dengang 3.000 aktive, men noget tyder på, at dette medlemstal nok nås før dette årstal. Det gøres der naturligvis tanker om i RÆM, for det kræver både ekstra faciliteter, rekvisitter og flere ledere til at give et nap med.

Det er dog så heldigt, at den generation, der er kommet til verden under 2. verdenskrig og i årene lige efter ved, at intet kommer af sig selv, og skal noget lykkes, så skal man ofte selv give et nap med. Det mærkes i RÆM; hvor lederne rekrutteret blandt de aktive, og mange har den indstilling, at de er klar med en indsats.

I alt har RÆM 28 forskellige aktiviteter, som du alle kan benytte for et kontingent. Gennemsnitligt gør medlemmerne 2,3 aktiviteter hver, men mange er oppe på 5 - 6 aktiviteter, Desværre må der konstateres lidt ventetider på visse aktiviteter, men det løses efter al sandsynlighed ved en ny svømmehal og de nye faciliteter på RIB'en, det nye idræts- og bevægelsescenter på Kildegården.

Der er bestemt også den meget glædelige sidegevinst, at jævnlig motion også er forebyggende, og holder os ældre mere friske og selvhjulpne langt op i årene. Ingen tvivl om, at det kan spare på pleje og helbredelse på længere sigt.

RÆM har hver eneste dag året rundt aktiviteter, så er der 60+, som ikke endnu er igang med motion, så er her en rig mulighed, også for at træffe andre glade motionister. Se gerne meget mere herom på vor hjemmeside www.raem.dk.

Ole Rasmussen

formand

Roskilde Ældre Motion.