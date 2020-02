Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Rektorbolig er bedst til besøgscenter

Roskilde Avis Læserbreve - 18. februar 2020

I Roskilde Avis er der i den seneste tid offentliggjort flere artikler om, hvad der sker i sagen om det besøgscenter, som bør tilvejebringes ved Domkirken. Det er nødvendigt for at bevare Domkirkens UNESCO status.

Hvis det, der antydes i avisen, er rigtigt, må det være tilladt at gøre opmærksom på, at den første af disse nylige planer er 'det glade vanvid'. Denne første plan er - eller var? - at Domkirkens besøgende skulle op på loftet i Duebrødrehuset ved siden af det gamle rådhus.

At tænke sig, at 100.000 gæster her i byen skulle kravle op på et loft for at få billetter og blive 'formidlet', er rent ud sagt tåbeligt. Også hvis man indsætter elevatorer eller rulletrapper.

Da mange gæster er handicappede eller ældre, vil kravene om indretninger af tilgængelighed fylde hele huset. Tænk på de lange køer uden for et sådant sted.

Og at flytte det svært tilgængelige lille (men fine) museum fra Domkirkens overetage til smalt loft i en helt anden bygning ville i sig selv meningsløst.

Den anden plan, som nævnes i avisens 4. februar 2020 udgave, er helt anderledes tiltalende, nemlig at indrette formidlingscentret i den gule gamle bygning på Domkirkepladsen lige overfor Domkirken. Den var tidligere den daværende katedralskoles rektorbolig og fungerer nu som administrationskontor for en række gymnasier.

En tredje mulighed ville være opførelse af en helt ny værdig bygning i haven mellem Rådhuskælderen og Domkirken - over eller under jorden. Dette er kostbart og formentlig årsag til, at der ikke er sket noget i flere år i denne sag.

Mon ikke alle kræfter skulle indsættes for løsningen med 'Rektorboligen', som må være en væsentlig økonomisk og brugermæssigt fordel for hele sagen?

Bertil Jacobi

Stændertorvet 2 B.

Roskilde.