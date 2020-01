Køgevej skal ombygges i forbindelse med et nyt bolig- og forretningsbyggeri på hjørnet af Køgevej og Søndre Ringvej. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Opråb: Forkert plan for Ringparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opråb: Forkert plan for Ringparken

Roskilde Avis Læserbreve - 27. januar 2020 kl. 17:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På borgermødet om Ringparken d. 15. januar oplevede vi det samme, som borgermøder desværre har udviklet sig til, nemlig at kommunens repræsentanter bruger tiden på ikke at sige noget relevant.

Daniel fra Byrådet brugte 8 minutter til at byde velkommen, og så fyrede en fra kommunen en masse ord af, uden at sige noget, i 22 minutter.

Altså i alt en 1/3 af den tid, der var afsat til møde.

Da deltagerne så måtte stille spørgsmål, viste det sig, at der ikke blev lavet en liste, så man kunne tage spørgerne efter tur, nej, det var dem, der stillede ufarlige spørgsmål, der hovedsageligt kom til.

Der var god grund til at høre borgerne, idet, som en borger påviste, lokalforslaget gav bygherren lov til at bygge langt højre, end kommunens mand fortalte.

En fejl, der kunne blive meget dyr for kommunen, da bygherren med ret kunne sige, at han gjorde, som lokalplanen sagde. Og hvis han ikke måtte bygge, så højt, som lokalplanen gav tilladelse til, er han berettige til erstatning.

Det burde Daniel være klar over, da han er advokat.

De store spørgsmål var dog p-pladser og trafikken ved planen.

Meget af trafikken skal ledes ind i bebyggelsen til fare for de gående. Især er børnene i fare. I dag bruger børnene området ved Fakta til en sikker genvej til skolen, når de blandt andet går ind på Bakkegårdens grund, hvor der i dag ikke er den store trafik.

At trafikken skal ind i Ringparken betyder så, at de p-pladser, der nu er ved Køgevej ved Fakta og bageren forsvinder.

Det er et problem, at p-pladserne forsvinder. Bagermesteren sagde på mødet, at mange af hans kunder, i dag holder inde på de p-pladser, der er der nu, for lige, at smutte ind, og købe det, de nu skal købe.

Hvilket enhver kan se ved selvsyn, når de opholder sig i området.

Men det er jo også kun 28 arbejdspladser, der er på spil!

Det er ikke kun bageren, det går ud over, der er også de andre butikker.

Folk bestiller mad på grillen og kommer og henter det i bil. De har brug for at holde ind for at hente deres ting. Det er da logisk!

Ved enden af grunden, nede ved rådhuset, vil kommunen bygge en kæmpestor børneinstitution, med tilhørende p-pladser på Ringparkens grund.

Her foreslog en borger, at man kunne anlægger p-pladser på kommunes grund, med indkørsel ved rådhuset.

Her er jo i forvejen lyskryds, så hvorfor ikke?

Svaret blæser i vinden.

For planen er jo at lave et lille torv, ved Fakta, og skal det fungere, skal der ikke være meget trafik.

For hvem gider at opholde sig i et rum fyldt med bilos og støj.

At der heller ikke er tænk på et toilet, siger sig selv, så folk, vil forsætte med at pisse rundt omkring.

Planen er åbenbart fremført ved dronningen, som hun selv kalder sig, forkvinden for Ringparkens bestyrelse, Gitte. Friluftfolket, som de blev kaldt, skal ned i bunden af Ringparken, på græsplænen ved beboerhuset.

At nogle i alvor kan tro på, at man får folk både fra Ringparken, Bakkegården m.m. til at gå helt derned, er for dumt!

Især når man ved, at der ved det kommende torv findes et sted, hvor der stod et skur for år siden med både vandrør og toiletrør. Der kunne man for en billig penge genopbygge skuret med et toilet.

Jeg tilbød dronningen, Gitte, at hvis hun fik friluftfolket derned, ville jeg give en bedre middag med det hele på Noma, og hvis det ikke skete, skulle hun give en middag på Cafe Klaus.

Tilbudet står åbent endnu, tag da imod det. Hvis du tror på din ide, Gitte, du kan da højst komme af med 100 kroner, jeg har trods alt sat over 10.000 kroner på spil.

Eller må vi konstatere, at du ikke engang selv tro på din ide,

Erik Thomsen

Sdr. Ringvej 76, 2-6

Roskilde.