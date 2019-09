Allan Ohms roser Roskilde Avis og Dagbladet, fordi de i fællesskab giver Roskilde en rigdom af information. (Arkivfoto: Erling J.)

Ohms: Kathrine og Roskildes virkelighed

Roskilde Avis Læserbreve - 24. september 2019

Katrine Krone skriver i klummen i Roskilde Avis som hun - efter meget seriøse overvejelser - har accepteret at skrive i vores lokalavis. Og tak for det.

Hendes klumme 7. september er fin, men den kalder på en kommentar.

Katrine skriver: "Og selvom jeg som journalist er uenig i lokalavisers fokus på (1) krimi- og konfliktstof. Selvom jeg bliver (2) frustreret over de mange reklamer. Og selvom jeg river mig i håret over (3) artikler med kun én kilde, eller von høren-sagen historier helt uden navngivne kilder. Så ved jeg, at Roskilde Avis bliver læst, og at folk taler om det de har læst. At folk - måske endda i stigende grad - fordyber sig i de lokale historier den rummer. På godt og ondt".

Hvilken luksus, kære Katrine. Du sidder i et offentligt finansieret job og skeler meget nøje til, om din klummeskribentvirksomhed nu også er tiden værd. Samtidig tror du åbenbart, at penge falder ned fra himmelen i frit fald?

(1) Du bryder dig ikke om krimi- og konfliktstof. Som journalist må du vide, at det gør hr. og fru Danmark, som er lokalavisens læserkreds og eksistensberettigelse. Det står dig jo frit for at købe Weekendavisen ved siden af, men udvis gerne respekt for andre, også ikke-journalister.

(2) De mange reklamer betaler avisen og giver et overskud, der genererer en skattebetaling, som sikrer, at vi f.eks. (lykkeligvis) kan have Byens Hus, hvor du har dit virke. Jeg synes det er forkert, når du ser ned på annoncører og avis på den måde. Køb Weekendavisen. Den koster vist 59 kroner og der er ikke ret mange annoncer og uden krimistof, men konfliktstoffet må du - som i alle aviser - også tåle i denne avis.

(3) Artikler med kun én kilde. Overfor det står den kendsgerning, at Roskilde Avis og Dagbladet er en gave til Roskilde, hvilket du også anerkender, men husk så, at alting har en pris, Katrine. Også en lokalvis.

Selv med meget begrænsede midler lykkes det for Roskilde Avis at gøre en ganske solid indsats. Når jeg rejser rundt i Danmark og besøger andre byer er det første jeg gør at finde lokalavisen.

Hver gang - uden undtagelse - fryder jeg mig over det niveau Roskildes lokale avis har i forhold til andre byers lokalaviser. Der er klasseforskel. De fleste lokalaviser er kemisk renset for nogen form for journalistik, og jeg har ikke mødt nogen anden lokalvis, der matcher vores redaktionelle forståelse af byens puls på alle områder.

Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. Vi skal være dybt taknemmelige for at Torben Dalby Larsen har formået at sikre Roskilde hele to solide aviser med dygtige journalister begge steder.

Den rigdom må ingensinde overses eller nedgøres, heller ikke når det pakkes ind i positive strokes.

Kom ind i virkeligheden Katrine. Jeg ved det er der, du befinder dig bedst og hører til.

Allan Ohms

Advokat (H)

Havnvej 3

4000 Roskilde