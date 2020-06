Send til din ven. X Artiklen: Nu skal kystsikringen i Jyllinge Nord i gang igen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal kystsikringen i Jyllinge Nord i gang igen!

Roskilde Avis Læserbreve - 24. juni 2020 kl. 10:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 2. juli holdes der et ekstraordinært byrådsmøde, hvor et af punkterne på dagsordenen er, at give den endelige tilladelse til at genoptage anlægsarbejdet med kystsikringen, således at den størst mulige del af projektet kan være færdig inden stormflodssæsonen for 2020 sætter ind.

Baggrunden for at vi nu endelig kan komme videre er en ny lov om kystbeskyttelse, som giver mulighed for afskæring af klageadgangen, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget. Fra Venstres side har vi lokalt presset på for at få loven på plads gennem en konstruktiv dialog med venstres miljøordfører Jacob Jensen.

Venstre har således bakket op om den nye lovgivning, men også om den konkrete ansøgning til ministeren om afskæring af klageadgangen. Den tilladelse forventer vi at kommunen får her ultimo juni.

Da det haster med at få genoptaget anlægsarbejdet har vi i byrådet valgt at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, så beslutningen formelt kan træffes og arbejdet derefter gå i gang.

I Venstre er vi overbevist om at rigtig mange hårdt plagede parcelhusejere - i det oversvømmelsestruede område - vil ånde lettet op og gå efteråret i møde med ro i sindet - også under en storm. Det bliver godt, når de igen bliver en del af det skønne Jyllinge - uden at skulle tænke på oversvømmelser.

Marianne Østergård Kiærulff (V)

medlem af Roskilde Byråd

Evan Lynnerup (V)

medlem af Roskilde Byråd og

Regionsrådet i Region Sjælland.