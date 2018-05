Roskildes konservative forsvarer de lokale muslimers ret til at samles i deres nye moske - men den må ikke bruges til at udbrede propaganda for Erdogans autoritære regime. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Moske og diktatur

Roskilde Avis Læserbreve - 18. maj 2018 kl. 17:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Det er almindelig kendt, at Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, og hans parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet, har bevæget Tyrkiet fra demokrati i retning af enevælde og diktatur med undertrykkelse af tyrkiske borgere, der tillader sig at have en anden holdning end Erdogan-regimet. Lukning af uafhængige medier indgår også i Erdogans styre, der tilsyneladende ikke tåler kritik.

Der er også almindeligt kendt, at det tyrkiske regime forsøger at eksportere sit 'verdenssyn' - en blandet cocktail af politik, kultur og religion - til andre europæiske lande, herunder med udpegning af - må man antage - Erdogan-tro imamer.

Det gælder også moskeen i Allehelgensgade, og derfor har der forud for indvielsen været en diskussion om, hvorvidt borgmesteren burde deltage i indvielsen.

Det bliver nu af Ertugrul Erdogan (i Roskilde Avis) udlagt som 'sindelagskontrol' med et spørgsmål om, hvorvidt borgmesteren er ude på at udvikle Roskilde til en diktaturkommune?

Ertugrul Erdogan mener også, at borgmesteren brugte grove vendinger om Tyrkiet. Hertil er blot at svare, at sindelagskontrol og diktatur, det er noget der foregår i Tyrkiet, og det var helt på sin plads, at borgmesteren pegede på dette i sin indvielsestale.

I Det Konservative Folkeparti har vi lokalt den opfattelse, at trosfriheden i Grundlovens § 67 skal holdes i hævd. Og vi har i denne sammenhæng aldrig haft indvendinger imod, at muslimer kunne samles og dyrke deres tro i moskeen i Allehelgensgade. Og det har heller aldrig givet anledning til problemer siden moskeens opførelse i 1989.

Men hvis - og vi understreger hvis - moskeen udvikler sig til at være en bastion for eksport af Erdogan-styrets autoritære holdninger, så står vi af. For så handler det måske mere om trostvang end trosfrihed. Det kan vi på ingen måde anerkende eller acceptere. Ligesom vi ikke accepterer, at Koranens love er overordnet danske love Det hører simpelthen ikke hjemme i det danske samfund.

Vi er enig med Ertugrul Erdogan, når han skiver, at en sand demokratisk holdning og sindelag handler om at have ret til at være dybt uenig.

Men denne demokratiske rettighed gælder netop ikke i det nuværende Tyrkiet, og derfor bør Ertugrul Erdogan være lidt mere varsom med at kritisere det lokale demokrati, og i stedet tage klar afstand til det tyrkiske Erdogan-diktatur.

Lars Lindskov, byrådsmedlem

Keld Holm, storkredsformand

Det Konservative Folkeparti