Send til din ven. X Artiklen: Misinformation om P-forhold på Kildegården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Misinformation om P-forhold på Kildegården

Roskilde Avis Læserbreve - 14. januar 2020 kl. 10:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Absalons Skoles kraftige beklagelser over manglende muligheder på Kildegården, tror jeg også kan skyldes en manglende viden om, hvad der egentlig sker på Kildegården dagligt. Bridgeklubberne har redegjort for deres forhold, og undertegnede vil gerne på Roskilde Ældre Motions vegne redegøre for vores forhold.

Hver uge møder 2.858 ældre 60+ (gennemsnitalder 75 år) op til aktiviteter på Kildegåden. Flere af dem to gange om ugen. Det drejer sig om aktiviteterne billard, bordtennis, bowls, spinning, cikelspin, stolemotion, styrketræning, swing om og yoga. Det fordeler sig over alle ugens dage med 90 procent de første fire dage lig 515 pr. dag, og det i perioden primært kl. 08,00 - 15,00. Vi opfordrer naturligvis som en stor motionsforening til, at man fravælger bilen, men det kan ikke alle. For mange er bilen transportmuligheden i en høj alder, og specielt for en gruppe af de svageste, f.eks. til stolemotion, hvor gennemsnitsalderen er 80 år, og der er altså 252 af disse til denne populære aktivitet. Derfor kæmpede vi sammen med andre brugere på Kildegården for at P-pladserne blev helliget os brugere.

Der kommer jo også mange andre på Kildegården, tænk blot på de mange til aftenskolernes tilbud, til musikskolen, Club Kildegården, DGI, RCR, AIK, RHIF, Roskilde Håndbold, Halvcirklen og de mange gymnastikforeninger, samt vore gode naboer GIMLE.

Men hele P-problematikken er et meget ømt emne, der efter min vurdering blev taklet helt forkert fra starten. Da projekt Kildegården i den udgave, som vi har i dag med aktivitetshuse, og de muligheder der tilbydes her, blev lanceret, da udtrykte venstrefløjen i byrådet at det skulle være et bilfrit område, medens højrefløjen udtrykte, at der ikke skulle mangle P-mulighed for biler. Vi ved, hvor vi er havnet i dag, og det er ikke det bedste politiske håndværk, der er udført på Rådhuset. Lige nu går det ikke godt, men nogenlunde, men når først grusparkeringen ved Møllehusvej inddrages, når byggeriet der igangsættes, og når P-muligheden ved FORS grunden i Rådmandshaven forsvinder ved bygning af stadion, ja så bliver der kaos omkring parkeringen. Vi frygter faktisk, at vort medlemstal vi stagnere, og ser os om efter andre faciliteter i Roskilde, for at kunne tage imod efterspørgslen fra de mange ældre, der fortsat strømmer til foreningen. Vi sluttede året 2019 med 2953 aktive medlemmer, der dyrker 2,4 aktiviteter hver, og således havde vi for første gang i historien over 5000 ældre ude hver uge i efteråret 2019 i vort regi.

For at problemet omkring P skal løses i den ende af byen både for Absalons Skole og brugerne af Kildegården og mange flere, så skulle der bygges et stort P hus på Bønnelyckegrunden på hjørnet af Ringstedgade og Borgediget. Og hvis gode kræfter forenes, så burde et privat/offentligt partnerskab kunne sætte skub i dette. Det kræver at man sætter sig sammen, finder løsninger på finansieringen, tager ansvar og viser handlekraft.

Hvem tager initiativet?

Ole Rasmussen

Roskilde Ældre Motion.