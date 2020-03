Send til din ven. X Artiklen: Michael Philip om Corona: S er skyld i al ting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Michael Philip om Corona: S er skyld i al ting

Roskilde Avis Læserbreve - 21. marts 2020 kl. 00:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så skete der det som, set med økonomiske Roskilde briller, ikke måtte ske.

Verden er ramt af en potentiel meget økonomisk ødelæggende hændelse, som vil få store økonomiske konsekvenser for hele verden og dermed også for den kommunale kasse og borgerne i Roskilde kommune

Det er i sådanne situationer, at det er vigtigt, at man har en økonomisk veldrevet kommune, som økonomisk er polstret til at modstå en sådanne potentiel økonomisk hændelse.

Problemet er, at det er Roskilde ikke, Roskilde har ikke så meget som 1 øre at gøre godt med til, at afbøde de økonomiske konsekvenser, som den potentielle hændelse har på den kommunale og borgenes økonomi

Den likvide beholdning udgør DKK 36 mill og den gennemsnitlige likviditet udgør DKK 150 mill eller DKK 1.700 pr. indbygger. Begge dele er begunstiget af, at ejendomsskatterne indgik primo januar 2020, men modsat skal det beløb række til udgangen af juni 2020

Den likvide beholdning er alene i februar måned faldet med DKK 13m

Staten har lige meldt ud, at virksomhederne får forlænget betalingsfristen af a-skat, moms mv.

Dele af a-skatten tilfalder kommunerne, den del må Roskilde kommune så vente på i 4 måneder, problemet er bare, at det kan Roskilde kommune ikke fordi kommunekassen er tom, så hvad bliver konsekvenserne af det !!!!

Det bliver at kommunen er nødt til at spare endnu mere og derfor kan man være sikker på, at konsekvenserne bliver endnu mere mærkbare for institutionerne, skolerne, de svage og de ældre i årene fremover.

Samtidig har man satset på den såkaldte oplevelses økonomi, men er der noget som får r.. fuld nu, så er det den del af økonomien og det vil være endnu et søm til den fortsatte økonomiske katastrofe kurs som S og R (delvist SF og K) står bag

Så kære borger ikke nok med, at en del skal leve med de fysiske virkninger af Corona så bliver de økonomiske virkninger 10fold slemmere, husk det, kun 20 måneder til næste KV

Og her kan man ikke tale situationen op, som Jette Henning og Camilla Viby-Mokvist turnerer rundt med i øjeblikket, det forsvinder Corona ikke af og kommunekassen bliver ikke fyldt op, tværtimod for begge dele

Michael Philip Hansen

Samfundsdebattør

Syvskæppevej 7, 4000 Roskilde