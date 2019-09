Roskilde mountainklub er ved at lave et nyt spor i Svogerslev. Foto: Mie Neel

Lynghøjsøerne - Roskildes nye outdoor-område?

Et par medlemmer af Roskilde Mountainbike Klub efterlyser her i avisen, at Lynghøjsøerne får kommunal hjælp til at blive et "outdoor-område" men mange forskellige tilbud til fritidsmennesker. Og byrådsmedlem Bent Jørgensen, som var en af initiativtagerne til at få de gamle grusgrave gjort til rekreative områder, bakker op.

Det var Roskilde Kommune, som for 5 år siden købte Svogerslev Grusgrav og planlagde områdets fremtid sammen med Svogerslevborgerne. Senere blev området omdøbt til Lynghøjsøerne og overdraget til Naturstyrelsen, som nu er i fuld gang med at udvikle den gamle grusgrav til et attraktivt naturområde.

Allerede nu kan man gå eller løbe ture, spise madpakken i Madpakkehuset (med udekøkken, grill og pizzaovn), tage en overnatning i et shelter, sejle i kano eller kajak eller hoppe i vandet ved badestranden i den vestligste sø. Man kan endda træne sin hund på en agilitybane, hvis den har brug for det!

Aktivitetsmulighederne er resultatet af arbejdet i en brugergruppe med både foreninger og beboere. Brugergruppens, Naturstyrelsens og kommunens fælles produkt blev "Visions- og udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav", som blev vedtaget af byrådet, og nu er grundlaget for udviklingen af Lynghøjsøerne. Brugergruppen kører videre i dag, og har et fint samarbejde med Naturstyrelsen om videreudviklingen af søerne.

Naturstyrelsen prioriterer netop at lave rekreativ natur i de bynære områder, som rigtigt mange mennesker kan have daglig glæde af.

Lynghøjsøerne er forsat præget af, at det har været en grusgrav. Den midterste sø er netop gravet færdig og skal nu til at udvikles til rekreativt område, mens den østligste sø har været tilgængelig nogle år.

Så selvom den vestlige sø - Lyngager Sø - indtil videre har været i fokus, har hele området nu ændret status fra grusgrav til at skulle anvendes til natur og rekreation.

Som nævnt i artiklen her i avisen, er der en ved at blive etableret en teknikbane til mountainbike ud mod støjvolden mod motorvejen, og kommunen har et fint samarbejde med mountainbike klubben om, hvordan vi kan hjælpe dem. Blandt andet kommer der endnu mere for cykelfolket, når der anlægges forskellige "trails" rundt i området.

Men planen for Lynghøjsøerne indeholder også ting, som ikke er ført ud i livet endnu - f.eks. svømmeanlæg og toilet-, bade- og saunafaciliteter.

Endelig vil jeg også gerne nævne, at en sikker adgang til Lynghøjsøerne i forbindelse med Lynghøjstien nu bliver etableret til foråret 2020 i form af en tunnel. En sikker krydsning af Lindenborgvej er afgørende for, at mange kan benytte det rekreative område.

Så på med friluftstøjet og tag en tur til Lynghøjsøerne. Det er et fascinerende sted, som hele tiden ændrer sig, og som sagtens kan udvikle sig til Roskildes nye outdoor-område.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen