Byrådsmedlem Lars-Chr. Brask fortæller, hvorfor Liberal Alliance er gået med i forliget om Roskildes budget for 2021.

LA om budgettet: Tid for ansvarlighed

Roskilde Avis Læserbreve - 26. august 2020 kl. 13:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Liberal Alliance, vil det altid være en kampsag at der ikke kommer en øgning i skatterne, og alle kan være sikre på at vi arbejder for at få dem sat ned. Samtidig må vi erkende at i Roskildes økonomiske og politiske situation, må vi betragte at skatterne holdes på niveau som en lille sejr. Det er vi tilfredse med i forhold til budgetforliget som vi har været med på til at forhandle på plads.

Vi ville gerne have set en mere nuanceret og ambitiøs spareplan både for drift og anlæg, men disse præmisser blev fastlagt af Socialdemokratiet. Det blev vores opgave at begrænse nogle af de øvrige partiers ønsker om at udvide både drifts -og anlægsudgifter, og selv om vi har måtte sluge en kamel eller to, kan vi leve med resultatet.

Vi er meget tilfredse med den nye City Manager, der blev foreslået af Liberal Alliance for at fremme vækst i kommunens handel. Vores velstand er bygget på vækst og vi glæder os til at se resultaterne.

Endvidere er vi meget tilfredse med at have styrket borgerrådgivningen på social -og handicap-området. Roskilde har høje omgørelses-procenter i Ankestyrelsen, og vores kandidat til næste kommunevalg Bettina Bahrs har arbejdet hårdt med at dokumentere behovet for en større og mere målrettet indsats på dette område.

Vi takker de øvrige partier for gode forhandlinger, og ser frem til at udvikle Roskilde kommune i en mere liberal retning i årene som kommer. Vi vil arbejde for bedre betingelser for erhvervslivet, en større kvalitet i kernevelfærden og lavere skatter for kommunens indbyggere.

For Liberal Alliance

Lars-Christian Brask, Byrådsmedlem

Hans Petter Dalen, Lokalformand