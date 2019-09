For anden dag i træk kan rejsende i Københavns Lufthavn opleve forsinkelser med deres bagage, hvis den bliver håndteret af SAS Ground Handling (SGH), der har nedlagt arbejdet fredag. SAS har aflyst 28 afgange som følge af den. (Arkivfoto). Foto: Malou Alsing/Paul Hanna/Reuters

Kommunen skal droppe flyvning

Roskilde Avis Læserbreve - 21. september 2019 kl. 04:15

Drop flyveren, Roskilde Kommune

Den største udfordring i vores tid, er globale klimaforandringer. Den nyhed kan næppe komme bag på nogen, men sikkert er det, at der kræves handling på alle niveauer af vores samfund, hvis vi skal sikre vores unger en bæredygtig fremtid. Set i det lys er det glædeligt, at vores byrådspolitikere har sat klimavenlig transport på dagsorden og her med et særligt fokus på reduktion af flyrejser. Det er vigtigt at vores kommunalpolitikere tager problematikken alvorligt, for transport er en af de største CO2-syndere overhovedet og problematikken er ikke nem at løse.

Selvom det er prisværdigt at byrådspolitikerne har taget udfordringen op, så kniber det dog lidt med den praktiske udførsel. Således har politikerne vedtaget en hensigtserklæring om at rejse så bæredygtigt som muligt. Det er selvfølgelig fint, men personligt tror jeg, at vi som borgere er trætte af politiske hensigtserklæringer. Vi vil have handling og konkrete ændringer.

Her er derfor en radikal ide: Drop indenrigsflyvningerne helt og aldeles. Tænk, hvis Roskilde Kommune kunne går forrest i den grønne omstilling og blive den første kommune, som helt og aldeles droppede indenrigsflyvninger. Det ville faktisk betyde en reel nedgang i CO2-udledningen, det ville være en fantastisk branding af kommunen og så ville det være et eksempel til efterfølgelse. Både for os som almindelige borgere og for andre kommuner her i landet.

Hvis du synes at det er en god ide, så send en mail til din lokalpolitiker og pres på, så den grønne omstilling ikke bliver ved ordene. Her er det dog vigtigt at være klar over, at vi ikke kun kan overlade omstillingen til vores valgte politikere. Vi skal også selv lægge kursen om.

Du kan faktisk gøre noget. Du kan tage diskussionen på sin arbejdsplads, for måske kan I gøre noget der? Og endeligt, hvor går din egen ferie hen?

Måske skal det være en ferie inden for landets grænser i år? Klimaet og de kommende generationer vil takke dig for det. Sikkert er det, at klimaudfordringen ikke alene kan tackles på Rådhuset eller ved kakkelbordet. Det er en udfordring som vi kun kan løse sammen og her er et farvel til flyveren et godt sted at starte. Hvad venter vi egentlig på?

Jonas Paludan

Medlem af Enhedslisten,

Tidligere formand for Klima- og Miljøudvalget.