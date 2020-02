Investering i integration

SF ser nu med interesse frem til den handlingsplan, som skal sikre, at denne udmærkede politik kan blive til virkelighed. Det er jo ikke mange måneder siden, at Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti i forbindelse med budgettet for 2020 besluttede besparelser på integrationsområdet for flere millioner. Det var en af grundene til, at SF ikke kunne stå bag budgettet.

SF ønsker, at den nu vedtagne integrationspolitik bliver en succes. Men det kræver bred opbakning for at sikre, at integration skifter fra at være et nedskæringsområde til at blive et område der investeres i.