Indskrifter og mindesmærker i Roskilde

Aktualiseret af forfærdelige begivenheder i USA er diskussionen om mindesmærker, indskrifter og navne igen dukket op i hele verden og såmænd også i Roskilde, specielt om Sukkerhuset, opført 1760'erne af J. J. Holst. I de første år af dets eksistens blev der her raffineret sukker af sukkerrør dyrket på de Dansk-Vestindiske Øer. Dette er foregået ved hjælp af sorte slaver.

For et par år siden henvendte Historisk Samfund for Roskilde Amt sig til Roskildes borgmester og til Roskilde Museum med forslag om bedre historisk skiltning i kommunen, bl.a. vedrørende Sukkerhuset. Kort tid efter opsatte museet en flot informativ planche om husets historie og baggrund ved indgangen til udstillingen i den store sal. Kommunen har i de sidste år renoveret en del skilte ved kilderne.