Hvorfor ødelægger kommunen naturen

Jeg færdes tit på Roskilde Ring. En park, som udmærker sig med en mængde vilde planter til stor glæde for os, der holder af dansk natur, for insekterne, og for den trængte danske natur. Men hvor er det dog frustrerende, at kommunens folk altid lykkes med at ødelægge det hele, når det er smukkest.