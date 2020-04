Hvis klima-krisen var en corona-virus

Så var problemet løst nu, lød pointen faldt under et velbesøgt møde i Byens Hus d. 5 marts, hvor temaet var klimakrisen og løsningen på samme.

Mødet var arrangeret af Enhedslisten i Roskilde og bød på oplæg ved Mai Villadsen (MF, Ø), som talte om de nationale strategier for at håndtere klimakrisen. Efter det flyttede diskussionen sig fra det nationale til det lokale niveau, hvor byrådsmedlemmerne Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) gav deres input til lokale løsninger.

Selvom man umiddelbart kan undre sig over logikken i det indledende citat, så er det faktisk ret tankevækkende. I kampen mod Corona-virus påberåber myndighederne sig nu særlige paragraffer i epidemiloven som bl.a. gør det muligt at forbyde offentlige arrangementer. Det tiltag accepterer vi med den største selvfølgelighed, for vi vil beskytte os selv og de af vores medborgere som kan være særligt udsatte.