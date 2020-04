Hvad er usselt Børsting

I den seneste udgave af avisen har Jens Børsting fra S et læserbrev, hvor han skriver, at undertegnede fremturer med usandheder om kommunens hjælp til borgere og virksomheder, at de argumenter undertegnede bruger er usle og at borgerne og virksomhederne indgydes en frygt i en svær tid

Sandheden er at undertegnede på intet tidspunkt har fremført de synspunkter, som Børsting ligger undertegnede til last

Sandheden er, at kommunen ikke har nogle penge, hvad enten det drejer sig om kassebeholdningen eller likviditeten og sandheden er, at det primært er S' skyld.

Men for lige at slå det fast med syvtommer søm, selv for Børsting, så står der ingen steder i mine læserbreve at kommune ikke vil hjælpe syge eller andre borgere i akut nød, det er de sådanne set forpligtiget til, men der står, at der er en regning der skal betales og den har Roskilde kommune ikke råd til, medmindre de sparer på andre områder, som børnene, folkeskolen eller de ældre, eller en fortsættelse af de besparelser, som vi har set over de sidste par år.