Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen.

Hal-aflysninger fordeles bedst muligt

Roskilde Avis Læserbreve - 14. december 2019 kl. 06:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karina Hou Larsen fra St. Valby skriver her i avisen, at hun er ærgerlig over, at haltider til træning af og til bliver aflyst. Ifølge Karina skyldes det, at aflyste tider i Idræts- og Kongrescentret skubber brugere derfra ud i andre haller, som efterfølgende betyder, at de normale brugere i hallerne får aflyst deres tider.

Jeg skal være den første til at dele Karinas ærgrelse. Som formand for Kultur- og Idrætsudvalget ville jeg selvfølgelig ønske, at vi aldrig kom i den situation.

Der er dog ikke tale om, at nogle er "førsterangsbrugere og andre andenrangsbrugere", som Karina skriver.

Generelt er det korrekt, at når Kongrescenteret har store arrangementer, så er vi nødt til at dele byrderne ved aflysninger i ud på foreningerne. Derfor finder vi delvist erstatning for de aflyste tider andre steder.

Men det er langt fra alle, der får aflyst tider i Kongrescenteret, der "skubber til andre". Roskilde Ældre Motion, Absalon Skole og Roskilde Gymnastik, som holder aktiviteterne i hallerne om formiddagen, kan vi desværre ikke finde erstatninger til i andre haller.

Men for bl.a. Roskilde Håndbold, Badminton Roskilde, Roskilde Basketball Klub og Skiklubben, som holder aktiviteterne i hallerne eftermiddag-aften, prøver vi fra kommunens side at hjælpe med at finde erstatningstider.

Roskilde Håndbold, som normalt bruger 3-4 ud af de 5 idrætshaller ugentlig til træning, er den klub der får flest aflysninger i løbet af sæsonen. De har mange hold, og vi prøver at finde erstatningstimer til nogle af deres hold, så de ikke mister deres træning.

Klubberne, der bliver aflyst, fordi vi giver plads til bl.a. Roskilde Håndbold, kan vi desværre ikke finde erstatningstider i andre haller. Vi har ikke kapacitet nok til at kunne give en erstatning til alle, der bliver aflyst. Men vi gør alt det, vi kan, for at ikke aflyse de samme brugere gang på gang.

Idræts- og Kongrescentret må bruge ca. 80 hverdage og 70 weekenddage om året til kommercielle arrangementer - herunder sportsarrangementer.

Derfor er det et stort puslespil. Men vi forsøger, så godt vi kan, at fordele aflysningerne bredt, så de ikke kun rammer enkelte klubber eller hold.

Claus Larsen

formand

Kultur- og Idrætsudvalget.