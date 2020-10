Hæv skatten og indfør minimumsnormeringer

Mads Præstegaard fra SF-Roskilde ville hellere have hævet skatten fremfor at spare så meget i kommunens budget.

Roskilde Avis Læserbreve - 05. oktober 2020 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

Her på efterdønningerne af budgetforhandlinger sidder vi tilbage med endnu et budget, hvor der bliver gennemført besparelser. Ja, i år har vi fået en lille sejr, for nu kan vi kalde det, det er, til medarbejderne. Men igen er der valgt besparelser frem for at hæve skatten.

På trods af at der i en meget lang årrække har været et klart rødt flertal i Roskilde Kommune, så bliver kernevelfærden gang på gang beskåret. På trods af et sikkert flertal blandt de røde partier, har Socialdemokratiet aldrig turde tage teten og for alvor rette op på de forringelser af velfærden, som bliver presset ned over kommunerne, herunder Roskilde.

Målet i den her valgperiode er klart for SF, det har det altid været. Stop med skattesænkningerne, stop med at forringe ligheden i samfundet og brug i stedet pengene på minimumsnormeringer. Særligt i de tidlige år i barndommen er det helt essentielt for vores børn, at der er en voksen tæt på, der har tid til at vise omsorg og sikre indlæring.

Forhåbentlig vil Socialdemokratiet i Roskilde ændre kurs frem mod valgbudgettet 2021, og lave et ordentligt rødt budget, i stedet for evig og altid at forsøge taktiske manøvre på velfærdens bekostning.

Nej til flere skattelettelser, om de så er skjult via en bilafgift eller lign., og ja, til en bedre fremtid for vores børn!

Mads Chr. Præstegaard

bestyrelsesmedlem

& sekretær

SF Roskilde.