Grundighed kan overdrives

Jeg har i de senere år observeret en lidt for grundig klipning af flere grønne områder i kommunen, specielt Trekroner og Himmelev samt Himmelev Grusgrav. Det er svært at forstå formålet, men det ser desværre ud til at blive værre. Til belysning af dette triste forhold er her nogle billeder, som jeg tog torsdag den 16/7 i Trekroner området.