Med det nye oplæg bliver der mulighed for at bevare fungerende sengeafdelinger på Roskilde Sygehus. (Foto: Jan Partoft)

Godt oplæg om Roskilde Sygehus

Roskilde Avis Læserbreve - 11. januar 2020 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For kort tid siden offentliggjorde Region Sjælland et oplæg om fremtiden for Roskilde Sygehus.

Her lægges op til, at regionen beholder bygninger med 75 pct. af de nuværende senge.

Samt at Roskilde Kommune får forkøbsret til de bygninger og områder på grunden, der sælges fra, så man her kan lave nye og nære sundhedstilbud på et helt centralt sted i byen, lige op ad stationen.

Samtidig vil det være en rigtig god idé, at lade speciallæger og forskellige andre specialister rykke ind på dette område, hvor der kan sikres let adgang for handikappede eller dårligt gående, der ofte har svært ved at besøge disse sundhedstilbud i dag.

Flere har været fremme med kritik af oplægget, men det er værd at bemærke den positive reaktion fra Sygehusgruppen i Roskilde.

For sammenlignet med den nugældende Sygehusplan for Region Sjælland fra 2010, hvor man lagde op til at nedlægge alle behandlende sengeafdelinger i Roskilde, så er det her et stort fremskridt.

Det nye flertal i Regionsrådet (S-DF-SF og LA) har i mellemtiden åbnet for, at der godt kan komme sengeafdelinger med forskellige funktioner i Roskilde.

Desuden har man nu også fået genoprettet en skadestue med læger hele døgnet på sygehuset ved Køgevej. Nu gælder det så om, at befolkningen i Roskildeområdet bruger den, så der ikke kommer nogen og påstår, at den er der ikke brug for.

Den alvorligste kritik imod oplægget til den fremtidige anvendelse af sygehusgrunden i Roskilde er, at det slet ikke var politisk behandlet af nogen folkevalgte, før det blev lagt frem.

Men det bliver der heldigvis rettet op på, idet de folkevalgte politikere fra Regionsrådet nu skal på besøg og se området ved Roskilde Sygehus, før det endelige oplæg skal udarbejdes.

Dermed får vi samtidig plads til en vigtig og nødvendig offentlig debat, hvor en vigtig deltager bliver Roskilde Kommune og andre, der står til at overtage en del af grunden til lokale sundhedstilbud.

Når vi nu er kommet så langt, at der er realistiske muligheder for at redde behandlende sengeafdelinger i Roskilde, kan vi takke både Regionsrådets konstitueringsflertal og Roskilde Sygehusgruppe for det.

Sygehusgruppen har udført et positivt arbejde, og deres store folkelige opbakning i Roskilde-området har allerede påvirket de politiske beslutninger i vidt omfang. Derfor er det stadig vigtigt, at de fortsætter deres indsats.

Tina Boel (SF)

Jorun Bech (S)

medlemmer af

Forretningsudvalget

Region Sjælland.