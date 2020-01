Send til din ven. X Artiklen: Formand i Krifa: Vi ved hvad trivsel er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand i Krifa: Vi ved hvad trivsel er

Roskilde Avis Læserbreve - 30. januar 2020

Kære Bo

Du henvender dig direkte til mig i dit seneste indlæg her i Roskilde Avis, så jeg vil naturligvis gøre det samme til dig.

Hvor er det i øvrigt skønt, at vi lever i et land, hvor medierne stiller en platform til rådighed, hvor vi frit kan debattere. Hvor det hyldes, at vi ikke mener det samme, og hvor alle synspunkter er lige meget værd, så længe de er relevant for mange danskere. Gid, at vi kunne brede den kultur endnu mere ud på arbejdspladserne.

Du spørger mig, hvordan jeg definerer trivsel. Faktisk er jeg jo i den fantastiske situation, at vi i Krifa har et Videncenter, som forsker i arbejdslyst og trivsel. Så vi ved faktisk, hvilke syv faktorer der betyder mest for danskerne, når det kommer til arbejdslyst. Førstepladsen er mening - altså at vi kan se en større mening med det arbejde, vi udfører, og at vi forstår de beslutninger, der bliver taget på arbejdspladsen.

Det er ganske rigtigt, at Krifa blev til i et ønske om et alternativ - blandt andet til de massive arbejdskampe der var ved at sende samfundet i opløsning tilbage i 1899. Og det er rigtigt, at vi har fraskrevet os strejkeretten - ligesom FOA jo i øvrigt også har gjort i mindst én overenskomst.

Vi syntes dengang som nu, at arbejdskampe er en dyr og dårlig måde at løse konflikter på.

Men at Krifa skulle være et modsvar til fællesskabet, er en stor misforståelse. Det er måske ikke et fællesskab, du ønsker at være en del af, bevares, men derfor er det jo stadig et fællesskab. Selv om man fx er medlem af Enhedslisten og er en del af det fællesskab, kan man jo godt anerkende i respekt for demokratiet, at Dansk Folkeparti også er et fællesskab.

Krifas overenskomster bygger på 37 timer om ugen ligesom jeres. Vi åbner blot muligheden for, at der kan aftales en højere arbejdstid, hvis man ønsker det. Faktisk ved vi fra vores forskning, at arbejdslysten ikke er højst ved de normale 37 timer. Derimod er den højere både ved et lavere timetal og et højere - netop fordi vi alle er forskellige og ikke kan proppes ned i samme kasse.

Det er i øvrigt ikke specielt for Krifas overenskomster. I det offentlige har man overenskomster med plustid, som giver den enkelte mulighed for at arbejde mere end 37 timer, hvis man har lyst til det.

Du skriver, at jeg forsøger at bilde lønmodtagerne ind, at de får det samme hos os, som de fx gør hos jer. Tværtimod. Jeg siger jo netop, at man hos os også får hjælp til arbejdslysten i den unikke situation, man står i - så man kan være noget for fællesskabet, hvad enten det er hos familien, kollegerne, badmintonklubben eller noget fjerde. Men det er fakta, at man også får juridisk hjælp hos os - sidste år hjalp vi fx vores medlemmer til 355 millioner kr.

Du skriver, at du bliver glad og i godt humør, den dag jeg indrømmer, at jeg forsøger at bilde folk noget ind, som de aldrig får. Det er jeg virkelig ked af at høre. For så kommer du til at gå længe i nedtrykt tilstand. Jeg holder mig nemlig altid til sandheden. Måske skulle du tage imod mit tidligere tilbud om at tale med en af vores jobtrivselskonsulenter?

Jeg bider desuden mærke i, at du skriver "de folk, som ikke vil betale til rigtige fagforeninger og hylder det frie fagforeningsvalg." Med den formulering viser du tydeligt, at du ville ønske, at der ikke var valgfrihed - i modsætning til menneskerettighedsdomstolen, som i 2006 slog fast, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark. Jeg er glad for, at vi her i avisen har lov til at have hver vores mening - og jeg er glad for, at det samme er tilfældet på arbejdspladserne, hvor over en halv million danskere jo har truffet et andet valg end dig.

Søren Fibiger Olesen

formand i Krifa.