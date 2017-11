Send til din ven. X Artiklen: Fast MC-rasteplads på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fast MC-rasteplads på havnen

Roskilde Avis Læserbreve - 18. november 2017 kl. 00:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Kommune

I anledning af kommunalvalget, skal der fra alle os MC - entusiaster på Sjælland lyde en varm tak til Roskilde Kommune for at skabe optimale forhold for motorcykelfolket.

De fleste andre kommuner har travlt med at være "grønne" og reducere trafik og støj, men Roskilde Havn er nu vores foretrukne "rasteplads".

Hvad der startede med, at nogle få af os kørte til "torsdagstræf" for at se på veteranbiler er nu endt med at tiltrække MC'er fra hele Sjælland, så på nogle torsdage kan vi være over 1000 MC'er på havnen , men også i løbet af ugen og i weekenden er der nu mange der nyder at køre helt ned på havnen, sparke dæk og få én IS eller en pølse.

Det er ikke så tit vi smider lædertøjet og går på restaurant eller op i byen for at lægge lidt omsætning til de lokale handlende, men lidt kommuneskat kommer der vel ind fra is- og pølsesalg til dækning af skiltning, opsyn, oprydning m.m. Vi er glade for at blive prioriteret på lige fod med museum, havn, kirker og legeplads som skiltningen viser.

At bådfolket, turister og fastboende i området og langs indfaldsveje har klaget over støjen fra de mange MC'ere skal i have tak for at ignorere. Det kan være vi irriterer en enkelt eller 2, men reelt handler aktiviteterne på havnen vel mere om kvantitet end kvalitet, bare vi er lovlige ? Vores MC'er er typegodkendt til at larme som en større lastbil på mellem 85-99 DB ved alm. omdrejninger og selvom drengene giver den lidt gas på de gode indfaldsveje til Roskilde havn og hygger sig på havneområdet - så kan støjsvage folk da bare lukke vinduerne og gå indenfor indtil vintersæsonen starter. At miljøstyrelsen anbefaler max. 58 db vejstøj skal i bestemt ikke tage jer af.

Lyden fra en ordentlig kværn er jo ren musik og Roskilde er jo musikkens by, så hvorfor ikke give den gas og lave både et klubhus, tankstation plus flere faste MC pladser så tæt på boderne som muligt ? Det skal nok få mere gang i pølsesalget, som kommunen jo heldigvis prioriterer højere end smålige miljøhensyn og støj...

Med venlig hilsen Ejnar Kubik (Formand for foreningen til etablering Danmarks første MC rasteplads på Roskilde Havn)

Peter Lunding Smith

Strandengen 7A