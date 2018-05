Byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF).

Erdogan bekræfter, at borgmester skulle holde sig fra åbning af moske

Roskilde Avis Læserbreve - 18. maj 2018 kl. 00:24

DEBAT: Efter Dansk Folkepartis opfattelse var det en forkert beslutning, da Roskildes borgmester Joy Mogensen valgte at tale ved indvielsen af den ombyggede Ayasofya-moské i Allehelgensgade.

Baggrunden var et møde med bestyrelsen for moskéen, hvor man bandt borgmesteren nogle historier på ærmet om, at man ikke holder politiske prædikener i forbindelse med fredagsbønnen, og at moskéen er reelt uafhængig af det tyrkiske styre. Men hvorfor deltog så både den tyrkiske ambassadør og en repræsentant fra det tyrkiske religionsministerium Diyanet ved indvielsen?

Beslutningen var også forkert, fordi det nu for alvor viser sig, at borgmesteren har stukket hånden ned i et politisk hvepsebo, hvor hun bliver kritiseret i det tyrkiske miljø.

Her i avisen langer Ertugrul Erdogan ud efter borgmesteren, fordi hun skulle have udøvet en slags sindelagskontrol og have stillet betingelser for sin deltagelse ved indvielsen. Det var jo med god grund og sådan set sympatisk, hun gjorde det.

For var det ikke netop en opfordring til vold, da imamen Mehmet Karamahmut i 2016 i Roskildes moské kaldte modstandere af Erdogan for landsforrædere og bedyrede, at de ville komme til at bøde for det?

Ertugrul Erdogan taler herefter op og ned af stolper om retten til at være uenig, men har ikke selv fattet demokratiet det mindste, for jeg tror ikke et sekund på, at tyrkere med en negativ holdning til det tyrkiske regime får lov til at vise sig i den ombyggede moské.

Det er korrekt, at det tyrkiske styre i Tyrkiet - og særligt blandt reaktionære og dybt religiøse tyrkere i Europa - har et massivt flertal bag sig, men det indebærer ikke retten til at undertrykke og fængsle modstandere blandt mindretallet.

Hvis man tror det, har man ikke fattet et kvæk, og det har Erdogan tydeligvis ikke. Heller ikke når han fabler om at være "født i Roskilde". Man kan sagtens være født i her i byen og stadig mentalt befinde sig ved Dardanellerne eller i Sivas-provinsen.

Tilbage står ét uløst mysterium: Hvorfor var det så afgørende vigtigt, at borgmesteren og biskoppen deltog og holdt tale ved indvielsen?

Er det ikke tilstrækkeligt at understrege, at vi har religionsfrihed og så ellers ønske tillykke? Handler det om "respekt"? Og hvad går denne respekt i givet fald ud på?

Karsten Lorentzen

byrådsmedlem

Dansk Folkeparti.