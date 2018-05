Erdogan er ikke tilfreds med Joy Mogensens udtalelser ved åbningen af den nye moske i Allehelgensgade (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Erdogan: Joy Mogensen på demokratisk glidebane

Roskilde Avis Læserbreve - 14. maj 2018 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Borgmester Joy Mogensen bevæger sig på en demokratisk glidebane, hvor hun presser en lokal forening til at indordne sig hendes egne politiske holdninger, og derfor udøver sindelagskontrol overfor en forening, som siden 1989 har lavet fredelige aktiviteter i Roskilde.

Foreningen Roskilde kulturforening står bag renoveringen af moskeen på Allehelgensgade, som afholdte officiel åbning i torsdags. I dagene op til den officielle dag, har borgmester Joy Mogensen, på den ene side, ikke holdt sig tilbage med at udøve sindelagskontrol overfor moskeen, og på den anden side brugt grove vendinger om Tyrkiet. Borgmesteren fortæller i Roskilde avis, at hun har haft en tre timers lang møde med foreningens bestyrelse, hvor hun blandt andet gøre opmærksom på, at moskeen kun skal have et religiøs anliggende, hvor der ikke må laves det hun kalder for "propaganda for en udemokratisk regering" - altså Tyrkiet. At moskeen i dén henseende er i orden, jf. forsamlingsfriheden.

Mener borgmesteren virkelig, at propaganda som ikke appellerer, opfodrer eller motiverer til vold, ikke har en lovlig eksistensberettigelse jf. forsamlingsfriheden? Betyder det også, at medlemmerne ikke må diskutere tyrkisk politik over en kop kaffe i moskeens kantine? Og hvad hvis det forekommer (for det vil forekomme)? Vil Joy Mogensen så sende det "religiøse" politi ind i moskeen med sanktioner? Er Joy Mogensen i virkeligheden ved at udvikle Roskilde til en lille diktaturkommune, hvor der kun er plads til foreninger, der deler hendes egen politiske holdninger?

I lokalpressen byder borgmesteren indbyggere af tyrkisk oprindelse velkommen til Roskilde, hvis de støtter det lokale demokrati og arbejder for at blive integreret i byen. Dette på trods af, at den egentlig tilflytter til Roskilde er Joy Mogensen selv. Hun er født i Canada, vokset op i Ringsted og flyttede først til byen i 2005. Her stod vi - dansk tyrkiske roskildensere og bød hende velkommen til vores by. Vi var her jo allerede, før hun kom. Vi er nemlig både født og opvokset i Roskilde.

En sand demokratisk holdning og sindelag handler blandt andet om, at have ret til at være dybt uenig - også i internationale spørgsmål. Derfor må Joy Mogensen gøre op med sig selv, om hun støtter det lokale demokrati og evner at tilegne sig et demokratisk sindelag som betyder, at der er plads til at foreninger kan være uenige med den siddende borgmesters linje på det internationale område.

Ertugrul Erdogan

Sdr. Ringvej 74, 2.5

Roskilde.