Er kommunen i gang med at lukke Museumsøen?

Roskilde Avis Læserbreve - 16. juli 2020 kl. 09:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Havnen i Roskilde kan man opleve en særlig lovgivningsteknik: "Vi fjerner et skilt eller to og ser, hvad der sker".

Ved indkørsel til museumsøen har man på begge sider af de to broer fjernet et skilt med "cykling tilladt". Jeg har forhørt mig og det forlyder, at dette er sket fordi man er bange for, at besøgende til Vikingeskibsmuseet bliver kørt ned, når de står i kø ved billethuset.

Det er jo et ædelt motiv, men det problem bør løses ved at flytte billethuset lidt tilbage i retning, hvor det kom fra. Bare to meter, så er problemet løst.

Vi har tidligere set et parløb mellem Roskilde kommune og Vikingeskibsmuseet, hvor man forsøgte at lukke passagen med det formå at supportere Vikingeskibsmuseet. Det blev heldigvis stoppet - men er man i gang med forsøg nummer to og bliver det næste et skilt med forbud mod cykling? Det går ikke - der skal være fri adgang til Fjordruten og det er hævdvundet, at der er fri passage for både gående og cyklende.

Allan Ohms

Havnevej 3

Roskilde.