Døde børn på veje og stier

Men jeg kan fortælle om nogle døde børn, som jeg engang for ikke så længe siden så på cykelstien på Lindenborgvej mellem Svogerslev og Gevninge. Det var nogle små ufødte rådyr. Og det store rådyr lå inde i busken med et stort hul i maven.

Blomsterne går det også ud over her nord for Lindenborgvejen. Jeg har skrevet om det før. Men jeg er villig til at skrive om det igen og igen. Jeg er ked af, at det går ud over alle de små, som ikke kan forsvare sig.