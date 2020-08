Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Diskrimination af psykisk syge

Roskilde Avis Læserbreve - 28. august 2020 kl. 12:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som psykisk syg er jeg fritaget for at havde Nemid, efter vedtagelse i folketinget.

Alligevel forlanger mange myndigheder, at man henvender sig til dem via Nemid.

Altså at man ikke kan bruge almindelig mail.

Det er desværre almindeligt kendt, at en del psykiske syge, udviklingshæmmede bliver udsat for plattenslager, der franarrer dem deres Nemid, og bagefter deres penge ved hjælp af det Nemid, de nu har.

Men også i kontakten med myndigheder, er der ingen hjælp at hente.

Ved lokalplan 672, Roskilde Kommune efter beboermødet, skrev jeg i indsigelse mod dele af planen.

Som jeg sendte til Roskilde kommune, med en bøn om, de ville sende den videre til rette myndighed.

Det ville de ikke, det var ikke deres opgave, og i øvrigt, var klagen indsendt for sent, da klagefristen for længst var udløbet, da kommunen fastholdt, at fristen for klage, var begyndt den dag, de indkaldte til borgermødet, og ikke, fra den dag, borgermødet var afholdt.

Altså skulle man klage over noget, man ikke ved, hvad er.

Da den endelige plan blev vedtaget, fik jeg så et nyt brev fra kommunen, hvor jeg blev oplyst om, at jeg kunne klage til planklagenævnet, mod gebyr nu, ok, men kunne jeg ikke bruge deres klageportal via Nemid, kunne jeg sende en begrundet anmodning til kommunen, om at blive fritaget for at bruge dem.

Totalt nedgørelse!

Jeg har sendt dem en mail, hvor det tydeligt fremgår, at det kan jeg ikke finde ud af.

Det er dem, kommunen, der har fritaget mig med for at have Nemid, efter lov vedtaget af folketinget.

Jeg gav op.

Men jeg finder det dybt urimeligt, at jeg som psykisk syg, ikke længer, kan udnytte mine rettigheder som medborger i dette her land på grund af min sygdom.

Det må være diskrimination.

Erik Thomsen

Sdr. Ringvej 76, 2-6

Roskilde.