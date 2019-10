(Foto: Kim Rasmussen)

Demokrati i gummistøvler

Roskilde Avis Læserbreve - 01. oktober 2019 kl. 10:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge fejrer vi demokratiet. Folketingets officielle åbning af lovgivningssæsonen. Vi folketingsmedlemmer tager pænt tøj på, kongehuset kommer på besøg, det er højtideligt og smukt. Love laves i Folketinget. Men mange løsninger kommer af dialog derude, hvor vi har gummistøvler på.

Det er politik i praksis. Især når vi har et godt samarbejde med regeringen. Og det har vi. I denne uge havde jeg inviteret miljøminister Lea Wermelin (S) på besøg i vores kommune ved det kuldsejlede digebyggeri i Jyllinge. Snart kommer også boligministeren og ser på almene boliger. Besøget af miljøministeren viste, hvad der sker, når man bringer mennesker sammen - også i politik. Hvor vigtigt det er med dialog. Også nogle gange i gummistøvler.

Der er nu - efter mange års arbejde - to mulige veje at gå for at få færdiggjort digebyggeriet. Ingen af dem fixer problemet her og nu. Det kan desværre ikke lade sig gøre. I korte træk ser mulighederne således ud:

1. Roskilde bruger mulighederne i den nye Kystbeskyttelseslov, som er lavet med erfaringerne fra Jyllinge. Miljøministeren har al den hjælp, hun kan bistå med. Eller

2. Miljøministeren laver en anlægslov, som efterfølgende skal drøftes og vedtages i Folketinget.

Ministerens vurdering på baggrund af den rådgivning, hun har fået, er, at der ikke vil være nævneværdig tidsmæssig forskel på de to modeller. I Roskilde er vi bekymrede ved, at sagen kan trække i langdrag, hvis man bruger Kystbeskyttelsesloven. Og dermed, at borgerne risikerer at skulle igennem en stormsæson ekstra uden dige.

Der står vi så. Alle i gummistøvler i småregn og blæst i Jyllinge Nordmark. Repræsentanter fra Roskilde, mig fra Folketinget, regeringen ved miljøministeren, Philip fra digelaget, beboere og embedsmænd. Vi beser området, taler med borgere om frygten for nye oversvømmelser, som altid ligger i baghovedet. Vi drøfter sagen.

Alle ønsker, at borgerne skal kunne sove trygt om natten så hurtigt som muligt. Konklusionen bliver derfor, at miljøministeren inviterer parterne ind i ministeriet til et arbejdsmøde, hvor alle kan tage deres noter og juridiske argumenter med. Ikke til en kamp, men til en samtale for at finde ud af, hvorfor man vurderer situationen forskelligt. Og forhåbentlig finde en fælles vej videre. Det er demokrati. Og det er sådan vi skal arbejde for Roskildes interesser. I samarbejde med regeringen. Skridt for skridt. Og gerne i gummistøvler.

Mette Gjerskov (S)

folketingsmedlem

fhv. minister

Roskilde.