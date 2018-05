Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Politikere lyt til os: Ikke mere industri i Svogerslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Politikere lyt til os: Ikke mere industri i Svogerslev

Roskilde Avis Læserbreve - 10. maj 2018 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære politikere: Lyt til Svogerslevborgernes ønsker!

Ikke så snart er lastbilerne ude af Svogerslev, før teknisk forvaltning anbefaler dispensation fra lokalplanen for "maskincentergrunden" Lynghøjen 10 over for Lynghøjskolen. Formålet er at kunnet erstatte dem med containere, således at endnu en tung industri - af forvaltningen dog karakteriseret som en mindre industrivirksomhed! - kan etablere sig på området med opmagasinering af mange store containere og værksted til reparation af redskaber til brug ved oprensning af forurenede grunde. Man kan undre sig over dømmekraften hos embedsmændene i erhvervsafdelingen i kommunen, som jo også deltog i borgermøderne sidste år, hvor alle kunne enes om, at lastbilkørsel og tung industri var malplaceret på arealet pga. skolebørnenes sikkerhed samt ulemper beboerne i området. Men at lytte er selvfølgelig en kunst!

Og selv om den nye virksomhed får adgangsvej fra Lindenborgvej og dermed ikke vil udgøre en trafiksikkerhedsrisiko, og de støjmæssige gener for beboerne vil være minde end tidligere, vil etableringen under alle omstændigheder spærre for udviklingen af Svogerslev.

Der er ikke brug for mere industri i Svogerslev end den allerede etablerede langs Industrileddet! Den gamle maskinstations grund, som det drejer sig om, ligger uhensigtsmæssig som industrigrund, men fordelagtigt til placering af de vitale bydelsservicefunktioner, som Svogerslev mangler, og som her ville kunne etableres ved hjælp af politisk velvilje og en dygtig byplanlægger. Her tænker jeg på etablering af såkaldt liberale erhverv inkl. læge/ tandlægehus måske suppleret med anden sundhedsfremmende virksomhed som fx fitnesscenter, udflytning kommunale servicefunktioner fx borgerservice, merkantil virksomhed og medborgerhus med mange flere. Dertil muligheden for at afhjælpe savnet af ældreboliger i Svogerslev med en central placering i forhold til bymidte, off. transport og indkøbsmuligeder i Svogerslev Centret og sluttelig, men ikke mindst, muligheden for etablering af parkeringsplads til Lynghøjskolen. Så tidligt som i 80'erne anbefalede det daværende skolenævn (som skolebestyrelsen hed dengang), at der blev afsat plads til parkering på arealet nord for skolen, hvor rækkehusene i dag er placeret, Kommunen negligerede imidlertid et fremsynet ønske og valgte at bebygge den tomme grund nord for skolen 100 pct. med rækkehuse uden at reservere et areal til parkeringsplads, sandsynligvis fordi der i den disposition var flere penge til kommunekassen.

Lynghøjskolen mangler stadig her 35 år senere parkeringsmuligheder både i hverdagen ved skoletids start og ophør, men i høj grad også ved arrangementer for skolens forældre og byens borgere, og til teatersalens brug som spillested for forskellige turnerende teatre, koncertorkestre og ensembler. Behovet er jo i løbet af de mange år ikke blevet mindre! Roskilde Kommune har for kort tid siden restaureret skolens teatersal for et større beløb, netop fordi den bliver flittigt brugt - men altså ikke løst det relaterede parkeringsproblem.

Efter ønske fra ejeren fremlagde kommunen I april 2006 et oplæg til delvis omdannelse af Svogerslev Maskincenter til boligområde. Ideoplægget blev, som det kan konstateres, aldrig gennemført selv om mange bl.a. Svogerslevudvalget (det nuværende Lokalråd) støttede det. Årsagen var indsigelser fra 3 af virksomhederne på Industrileddet, som frygtede miljømæssige stramninger. Ifølge forvaltningens oplysninger på daværende tidspunkt ville det mht. støj betyde en skærpelse for virksomhederne på 10 dB, hvilket de 2 maskinværksteder og autoværkstedet egentlig må formodes at kunne leve op til.

I dag vil vi sandsynligvis stå over for den samme problematik, men dygtige byplanlæggere og arkitekter vil utvivlsomt kunne udforme arealet og bebyggelsen således, at de miljømæssige restriktioner vil kunne overholdes af alle parter - eller måske der er en dispensationsmulighed! Afstandskriteriet til virksomhederne på Industrileddet vil sandsynligvis indskrænke boligbyggeriet - men måske ikke den del, der rummer liberalt erhverv, mødelokaler mv. Afstandskravet til bilværkstedet er dog blot 20 meter, til gengæld 100 meter til maskinværkstederne efter datidens regler, men for etablering af parkeringspladser er der ingen grænser - og parkeringspladser er jo netop en særdeles vigtig del af pakken!

Ejeren af arealet og det gamle maskincentres bygninger ville dengang gerne selv bebygge området. Måske han stadig er interesseret i det? Den anden mulighed er, at kommunen køber grunden med eller uden bygninger og udbyder opgaven i licitation. (Om den gamle maskinstations bygninger og hallen skal nedrives for at udnytte grunden optimalt i forhold til ønskerne, må sagkundskaben vurdere.) Uanset ejerens holdning , kan han ikke hindre, at området ændre status via en lokalplansændring. I forbindelse med "lastbilsagen" forlød det i øvrigt, at kommunen var i forhandling med ejeren af maskincentralen om køb af grunden. Hvad blev der ud af den sag?

Svogerslev Lokalråd og mange enkeltpersoner har allerede gjort indsigelse mod brugen af maskincentrets areal til containerlagerplads.

Kære politikere forspil nu ikke den sidste chance for at opfylde Svogeslevborgernes ønske om at få etableret vitale bydelsfunktioner og liberalt erhverv, plads til ældreboliger og bringe orden i kaos ved aflevering af skolebørn og parkering ved Lynghøjskolen. Vær lidt visionær og fremsynet - for Svogerslevborgernes skyld! Lyt og udarbejd og vedtag en lokalplan for området, således at det kan anvendes til det, Svogerslev har brug for! Det er i hvert fald ikke containere! Stem nej til forvaltningens forslag!

Tidligere formand for Svogerslev Lokalråd

Carsten Hogstad

Søparken 80, Svogerslev