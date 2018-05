Debat: Borgmesteren må i arbejdstøjet

Borgmester Joy Mogensen udtaler i SN.dk/Roskilde Avis 4. maj, at kommunen ønsker at få en aftale om arbejdstid med lærerne i Roskilde. I Roskilde Lærerforening er vi glade for det positive signal og invitationen til forhandling.

Der er også brug for en ny start i Roskilde. Vi ser frem til, at begge parter kommer i arbejdstøjet og indleder konstruktive forhandlinger.

Lærerne står overfor en afstemning om sidste uges overenskomstresultat. Mange tvivler på KL's reelle vilje til at arbejde for en ny aftale om arbejdstid. Roskildes lærere har derfor brug for et stærkt signal om, at der kommer en lokal aftale. Der hviler et stort ansvar på borgmesterens skuldre.