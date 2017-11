Send til din ven. X Artiklen: Danskere holder ikke udenlandske kandidater væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskere holder ikke udenlandske kandidater væk

19. november 2017

DEBAT Som udlænding er jeg ikke glad for ordet 'udlænding', fordi det er for bredt og grupperer mig med nogen, som ikke deler mine værdier og det henviser til min fortid.

Jeg har besluttet at betragte mig som dansk-praktikant, fordi det i sted for sætter fokus på min fremtid og mine ambitioner. Der har være diskussion om, hvorfor der ikke er flere udlænding-kandidater til kommunalvalget.

For det første, er sproget en udfordring. Læserbreve, Facebook og valgmøderne er dobbelt så svære, når man ikke har dansk som modersmål.

For det andet, er der de naturlige og hele forståelige demokratiske skeptiske fordomme, når vælgerne møder en kandidat, som lyder eller ligner en fremmede, og mange tænker så: 'kan du repræsentere mig og mine interesser'.

Det tredje hænger lidt sammen med det andet, hvor vi som kandidat kommer med vores unikke erfaring og evner og skal markedsføre vores kampagne imod en bestemt del af befolkningen.

Denne 'anderledeshed' appellerer ikke nødvendigvis til den almindelige dansker.

Så det er risikabelt at profilere sig selv som udlændinges kandidat, fordi det er et begrænset marked.

Det fjerde er simpelthen den kendsgerning, at udlændinge og efterkommere kun udgør 10 pct. af befolkning, undtaget i Hovedstadsområdet. Man kan derfor ikke forvente mere end 10 pct. af kandidaterne til kommunalvalget at være udlændinge og efterkommere. Fra de 10% skal man for det første trække børn fra og i nogle tilfælde kvinder.

Når man flytter til et nyt land, tager det mange år at integrere sig og bliver økonomisk sikret nok til at gøre mere end at kæmpe for at få hverdagen til at hænge sammen.

Men det er også en del af vores virkelighed, at en del af udlændingene ikke har taget ansvar for at lære sproget, at integrere sig i det danske samfund eller er fanget mellem to kulturelle samfund.

Af alle disse grunde er det ikke etniske danskeres skyld, at der ikke er flere udlænding-kandidater.

Pierre Kary

Byrådskandidat for Socialdemokratiet (nr. 22 på listen)

Roskilde