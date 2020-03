Danser efter driftschefens pibe

Vi er to gamle håndværkere som nu tager bladet fra munden over forholdende på Teknisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Ingen vil være tillidsrepræsentant, for hvis man ikke danser efter Driftschefens pibe, bliver man offer for hans voldsomme temperament.

Håndværkere bliver beordret opgaver, der ikke er deres, for eksempel fjerne et stillads i stormvejr, skifte dæk på biler, lave flyttemandsopgaver, og når vi argumenterede for hvorfor vi ikke kunne dette, blev vi råbt og skreget af og truet af Driftschefen.