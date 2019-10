Danmarks bedste el-bil kommune

Det er Venstres ambition, at Roskilde skal være Danmarks bedste el-bil kommune. Bekymringen for at løbe tør for strøm med børn i bilen eller på vej til borger med brug for hjælp kan være en barriere for det grønne valg. Både plejepersonalet der er på vej ud til ældre og familier skal kunne få ladet deres bil op uden at skulle ind til større byer. Vi mener, at skal Roskilde gå forrest med at udvikle infrastrukturen så det bliver nemt og trygt at bruge elbil. Elbilbrugerne skal med andre ord føle sig velkomne overalt i Roskilde kommune.