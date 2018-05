(Foto: Anette Gundlach)

DEBAT: Industri i Svogerslev

Roskilde Avis Læserbreve - 14. maj 2018 kl. 10:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Carsten Hogstad har et langt læserbrev her i avisen, hvor han skriver om "maskincentergrunden" Lynghøjen 10 over for Lynghøjskolen.

Jeg vil kort kvittere for Carsten Hogstads - og mange andre borgeres - store engagement i Svogerslevs udvikling.

Det glæder mig, at Svogerslev har fundet sammen om at tale om fremtiden i bysamfundet.

Sagen med containerne handler ikke om byens udvikling - men om en konkret henvendelse og dispensation for planen for området. Spørgsmålet om dispensation har været i nabohøring, og vi behandler faktisk sagen på vores møde i Plan- og Teknikudvalget i dag - tirsdag. Vi lytter selvfølgelig nøje til henvendelserne, hvis vi kan konstatere stor modstand mod, at vi skal give dispensationen.

Alle tanker omkring Svogerslevs udvikling er vigtige at have med her i år, hvor vi går i gang med arbejdet med den nye kommuneplan.

Tomas Breddam

formand

Plan- og Teknikudvalget.