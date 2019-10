Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Byens lys

Roskilde Avis Læserbreve - 18. oktober 2019 kl. 00:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Roskildes fremtid er på spil' var overskriften på en artikel i uge 41 af redaktør Torben Kristensen (TK). Jamen, jøsses dog tænker man, og er ved at spilde formiddagskaffen ned over avisen. Det viser sig så, at det såmænd bare er TK's årlige juleprædiken om, at hvis ikke kommunen betaler for julebelysningen i hovedgaden, vil det gå byen ilde. Uden tilstrækkeligt med julelys, vil kunderne blive væk, og byens handelsliv vil sygne hen. Man ser for sig statsvejvæsenets folk på de øde og mørke indfaldsveje, i færd med at skifte byskiltene ud med de blå landsbyskilte. 'Vis hensyn'.

TK's argumenter for det kommunale engagement i belysningen byder på nogle ganske spændende uudtalte mellemregninger, så som:

o Kommunen må finansiere private foreninger hvor medlemmerne ikke betaler.

o Butikker der har 1/3 af årsomsætningen i december har en sund forretningsmodel.

o Julekunder er som en flok natsværmere, der søger mod lyset, indtil de rammer det.

o Offentlig støtte til julehandlen bør selvfølgelig gå til de handlende i kommunens hovedstrøg.

Men dybest set ligger der en stålsat vækst- og forbrugsfilosofi bag redaktørens artikel. En holdning om, at jo mere vi forbruger og derigennem skaber vækst, des bedre vil vi alle få det.

Det er måske ikke nået helt ind i redaktionslokalet på Roskilde Avis. Men jeg kan informere om, at der i øjeblikket i Danmark kører en klimadebat. En debat om drivhusgasser og bæredygtighed, der i styrke nærmer sig stiv kuling. Det er 'the talk of the town Torben'.

Med den tilgang den siddende regering har i klimadebatten, er jeg spændt på at se, om en socialdemo-kratisk ledet kommune som Roskilde, vil lade sig binde for TK og handelsstandens vogn om, at udlede endnu mere CO2 (spare pærer eller ej) i masseforbrugets hellige navn, så der kan blive udledt endnu mere CO2

Til sidst et lille tip til TK. Da nu julen nærmer sig, vil jeg anbefale, at du ønsker dig (og læser) Kate Raworths bog 'Doughnut-økonomi'. Den handler om, hvordan vi kommer væk fra vækst økonomien, og slår ind på en mere bæredygtig cirkulær økonomi. Det er godt nok en bog om økonomisk teori, men den er god at blive klog af, og skrevet i et sprog, hvor nye læsere godt kan være med.

God jul ønskes af

Carsten Wernersen

Munksøgård 71

Trekroner.