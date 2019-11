Budgettet løser ikke Roskildes problemer

Langt om længe fik Roskilde Kommune et budget for 2020. Det er et budget, der ikke løser de problemer, vi som borgere oplever med for lidt tid til børn og ældre. Den nye socialdemokratiske borgmester valgte at indgå budgetaftale med de radikale og Dansk Folkeparti. I stedet for dette umage par, kunne han have set til venstre og fået et budget sammen med Enhedslisten og SF til gavn for arbejderne, børnefamilien og de ældre.