Brask er vred over fodboldstøtte

Jeg bliver snart ikke overrasket over noget i lokalpolitik: Den lokale privatejede professionelle (på papiret) fodboldorganisation har søgt kommunen om et tilskud på 500.000 kroner for overlevelse pga. Corona-krisen.

Nu vil et flertal bruge borgerne i Roskildes penge til at støtte et foretagende, der burde være lukket for lang tid siden. Og det er jo ikke fordi Roskilde selv har penge nok uden skattestigninger og lån. Er det det dine penge skal gå til? Er du tilfreds med den måde det politiske ansvar forvaltes på?

Jeg mener, at det er en fejl. Det er forkert. Det er desuden ikke nok for overlevelse på den lange bane. Det er helt naivt. Jeg er vred over - jeg er også en god skatteborger i Roskilde udover at være politiker - at vi bruger penge på at understøtte (udover hjælpepakker mv.) et privatejet aktieselskab og til og med en virksomhed med en konstant dårlig økonomisk ansvarlighed og uden at det er en kerneydelse for vores borgere.