Borgermøde 28. januar

Roskilde Avis Læserbreve - 01. februar 2020 kl. 03:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgermødet i Byens Hus vedrørende Kommuneplanen 2019 var en ren parodi. Man skulle tro, at det var første gang Roskilde Kommune holdt et borgermøde, eftersom der hverken var plads eller stole til alle de mennesker, som mødte op. Planen berørte også "kun" lidt over 83.000 personer i hele kommunen.

Nu er det jo ikke sådan, at man ikke har andre muligheder, og borgmesteren så sig nødsaget til at love et ekstra borgermøde hurtigst muligt for alle dem, som ikke kunne være i den lille sal.

Mange forsøgte dog at blive men måtte opgive, da Forvaltningen i samme forbindelse havde arrangeret tre grupper til de mange mennesker om tre emner, som nærmest var umulige at følge med i - det er åbenbart et foretrukkent valg i Forvaltningen at sprede folk, så de får mindst muligt ud af et sådan borgermøde.

Folk stod ydermere på ryggen af hinanden, og i gruppen om byer kom det næsten udelukkende til at dreje sig om Trekroner. Ikke at det ikke er forståeligt, når folk, der er udsat for særlige problemstillinger i deres område, gerne vil påpege dem, men det viser også bare, at der ikke er mange muligheder for at blive hørt, og at mange upopulære ting bliver trukket ned over folks hoveder, mens man får en sludder for en sladder.

Mit spørgsmål, som var overordnet, gik på de fine termer, som Forvaltningen vælger at bruge i deres "salgsmateriale", men som ingen ved hvad dækker.

En by i social balance - hvad fanden er det? Et ressourcestærkt område - det spørgsmål har været forsøgt at få svar på flere gange uden held.

Bruger Forvaltningen ord, som de ikke selv kan definere? Borgmester Tomas Breddam kan ihvertfald ikke. Nu har han fået sidste spørgsmål flere gange, og han kan stadig ikke svare på det.

Han fik næsten et Joy-anfald på spørgsmålet og kom med sit standardsvar, at man kan sende ham en mail. Der vil formodenligt komme svar via en eller anden stafet, som heller ikke ved det og kommer med en masse udenomsskriv.

Vi betaler de offentlige ansatte gode lønninger, og en borgmester får også en pæn hyre, og så kan de ikke svare på simple spørgsmål!

Jeg undrer mig over, at en kommune, der kan komme med så mange fine tillægsord og vendinger, ikke kan forklare deres betydning for borgerne, og end ikke har afstemt dem med byrådet og borgmesteren.

Måske er det kun mig, som stiller sig undrende?

Lisa Olsson

Viby Sjælland