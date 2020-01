Der er ikke megen plads til busserne når de svinger ind på Allehelgensgade fra Jernbanegade. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Bekymringet for mimrekortet

Roskilde Avis Læserbreve - 29. januar 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De varslede prisstigninger for pensionister, når det såkaldte mimrekort efter planen skulle udgå til juni, har naturligt nok vakt stor bekymring. Jørgen Andersen har i forrige uge henvendt sig til mig i et åbent brev her i avisen, hvor han anmoder mig om at tage sagen op med transportministeren. Siden har også Sven Erik Frederiksen skrevet her i avisen om sagen.

Jeg vil gerne starte med at takke Jørgen Andersen, fordi han rejser sagen både her i avisen, direkte til mig og på Facebook. For jeg deler bestemt både hans og Sven Erik Frederiksens bekymring; de har ret; det er et problem. De udmeldte stigninger er alt for voldsomme for nogle - også selvom det betyder, at andre slipper billigere. Mange pensionister sidder i forvejen hårdt i det, og priserne skal selvfølgelig være rimelige.

I Socialdemokratiet har vi stort fokus på sagen. Men det er alene parterne i DOT - altså trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia - som beslutter, hvordan taksterne skal se ud. Regeringen kan ikke påvirke taksterne. Derfor er den glade nyhed, at DOT nu har meldt ud, at de udskyder udfasningen og kommer med en ny model. Det kommer efter, at transportminister Benny Engelbrecht havde bedt DOT om en redegørelse og spurgt til overvejelser om alternative løsninger. Trafikselskaberne var også blevet bedt om at komme ind i Folketingets Transportudvalg med en redegørelse, og det var altså kort inden dette møde, at udmeldingen om en ny model kom.

Jeg kan forsikre Jørgen Andersen - og alle andre, der gruer for prisstigningerne - om, at vi socialdemokrater, transportministeren og regeringen er stærkt opmærksomme på sagen, og vi håber på, at den nye model fra DOT bliver mere fair for de mange pensionister, der har glæde af mimrekortet.

Mette Gjerskov (S)

fhv. minister

folketingsmedlem

Roskilde.