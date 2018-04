Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Bedre brug af pengene til havnetræf

Roskilde Avis Læserbreve - 05. april 2018 kl. 00:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: "Roskilde Kommune vil tage halv million fra bymidteaktiviteter til torsdagstræf med permanente boder - pengene kommer ikke de lokale erhvervsdrivende til gode.."

Af referat fra 15/3 - 2017 fra Plan - og teknikudvalget fremgår det under punkt 40 at forvaltningen ønsker at gøre ordningen med midlertidige madboder på havnen permanent - bl.a. skal der etableres permanent strømforsyning, lejes ekstra bænke og borde, ligesom afspærring til boderne skal opsættes og fjernes efter hvert arrangement. Udgifterne er godt en halv million kroner og pengene tages fra kassen til "driftsmidler til bymidteaktiviteter" (Se referat med bilag på http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/plan-og-teknikudvalget-15-03-2018-kl-0800 )

Spørgsmålet er bare om ikke de penge kunne bruges bedre? Forvaltningen baserer angiveligt sit forslag på en undersøgelse foretaget på havnen i 2017 hvor 29 personers svar (heraf en række indehavere af boderne) på 2 spørgsmål åbenbart er nok til at åbne kommunekassen.

Ser man nærmere på undersøgelsen, der er vedhæftet som bilag fremkommer navnene på en række af boderne og sjovt nok viser en søgning i erhvervsdatabasen proff.dk, at ingen af boderne er skattepligtige i Roskilde kommune.

Den opmærksomme læser vil nok tænke at pengene da så kommer tilbage via bodernes betaling af leje af stadeplads, men her viser forvaltningens egen beregning en samlet forventet indtægt fra alle boder på 20.000 kr. (og nej, der mangler ikke et nul eller 2.)

Når undersøgelsen samtidig viser at 12 ud af de 29 adspurgte var imod en permanent ordning og ikke mener havnen kan rumme flere aktiviteter så virker det næsten tragikomisk at bruge kommunens penge på at sponsorere boder og tilrejsende MC'er og billister der ikke bidrager med meget andet end øget trafik og støj. Herudover vil investeringen samtidig påføre de faste lokale erhvervsdrivende en unødig konkurrence.

Vi er mange der foretrækker et billede af Roskilde som en grøn og støjfri by og vi vil gerne værne om de gode rekreative områder, herunder havnen som benyttes af mange lokale. Vi mener derfor at navnlig MC' folket må henvises rastepladser og træf, der ikke kræver kørsel igennem byen til og fra Roskilde havn. Kommunen kan meget nemt påvirke dette. Bl.a. ved at begrænse antallet af MC - parkeringspladser og adgangen til havnen via Havnevej.

Så - kære forvaltning og politikkere - lad os få en ordentlig undersøgelse af hvordan borgerne i Roskilde ønsker at havneområdet anvendes og eventuelt støttes økonomisk.

Peter Lunding Smith

Allan Christensen

på vegne foreningen

Den Grønne Linie

Strandengen 40

Roskilde.